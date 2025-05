„Víme, že ta současná situace je jen extrémním naplněním nějaké širší imperiální politiky ze strany Ruské federace, se kterou my se musíme jako středoevropský stát umět vypořádat,“ prohlásil dříve k nové koncepci zahraniční politiky ministr Lipavský.

Současná verze koncepce zahraniční politiky z roku 2015 mluví o podpoře ekonomické diplomacii i prosazování lidských práv. Za hodnotové východisko zahraniční politiky označuje příslušnost k euroatlantickému civilizačnímu prostoru, jejímž výrazem je zejména členství v EU a NATO.

Ministři mají na programu i návrh smlouvy, podle které by v příhraničí na Moravě do budoucna mohli zasahovat slovenští záchranáři. Čeští by naopak mohli zasahovat ve čtyřech slovenských regionech.

Peníze na odškodnění za nezákonné sterilizace

Ministerstvo zdravotnictví předkládá vládě také žádost o peníze na vyplácení odškodného za nezákonné sterilizace.

Dosud uznal resort žádosti více než 900 žen, z toho 200 v letošním roce. Do konce loňského roku, kdy měla lhůta pro jejich podání původně končit, vyplatilo přes 210 milionů korun. Úřad předpokládá prodloužení lhůty o dva roky.