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Vláda za účasti prezidenta Pavla projedná novou koncepci armády do roku 2040

Josef Kopecký
  6:05
Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě...

Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě (17. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Za účasti prezidenta Petra Pavla, který je také vrchním velitelem ozbrojenýcn sil, projedná vláda Andreje Babiše koncepci výstavby armády České republiky do roku 2040. „„Do roku 2040 armáda disponuje nejméně 32 tisíci vojáky z povolání a 15 tisíci vojáky v aktivní záloze,“ píše se v v nové armádní koncepci.

Dokument vychází ze základního faktu, že bezpečnostní prostředí se zásadně zhoršuje. „Zvyšuje se pravděpodobnost vzniku komplexních bezpečnostních krizí včetně napadení zemí NATO a EU. Odpovědnost za obranu Evropy se přesouvá od Spojených států k evropským spojencům,“ uvádí koncepce, kterou už projednala i Bezpečnostní rada státu. Na jednání vlády ji přinese ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

Už do roku 2030 chce Armáda ČR dosáhnout počtu nejméně 32 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc vojáků v aktivní záloze, následně navýšit počet vojáků v aktivní záloze na 15 tisíc. Na začátku června měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy.

„Hlavním úkolem armády je obrana státu prostřednictvím zapojení do společného obranného úsilí NATO. Kolektivní obrana a obrana teritoria jsou nedělitelné. Zajišťuje je jeden soubor interoperabilních sil, začleněný do celovládního a celospolečenského systému obrany státu,“ je uvedeno v textu koncepce, kterou bude schvalovat vláda ANO, SPD a Motoristů.

Zvyšuje se pravděpodobnost napadení zemí NATO a EU, říká nová koncepce

Přitom hnutí SPD se vůči NATO vyjadřuje dlouhodobě skepticky a jeho šéf, předseda Sněmovny Tomio Okamura, řekl v září 2025 v superdebatě lídrů stran, že by hlasoval pro neutralitu, pro vystoupení z NATO. Loni před volbami také tvrdil, že se mu líbí model rakouské neutrality.

„Výstavba schopností probíhá ve třech etapách. Rozsah první etapy určuje schválený finanční rámec, který do roku 2029 činí 2 procenta HDP na resort obrany. Zdroje jsou v této etapě soustředěny na selektivní odstranění urgentních nedostatků ve schopnostech, zejména v oblasti těžké brigády a protivzdušné obrany. Komplexní rozvoj schopností je plánován v následných dvou etapách a je podmíněn navyšováním obranných výdajů od roku 2030,“ uvádí nová armádní koncepce.

Předchozí koncepci výstavby armády do roku 2035 schválila bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Dokument počítal do roku 2030 s dosažením počtu nejméně 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy.

Vláda projedná i rozpočet Státního fondu audiovize

Vláda má na programu i rozpočet Státního fondu audiovize (SFA), který má mít k dispozici 2,4 miliardy korun, z toho 1,9 miliardy korun dává stát. Fond především podporuje audiovizuální tvorbu pomocí filmových pobídek.

Projedná i novelu vycházející z evropské konfiskační směrnice, podle které by mohla policie získat možnost až na sedm pracovních dnů zajistit na území Česka podezřelý majetek, u kterého hrozí jeho ukrytí či převod.

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