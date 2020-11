Vláda zmírní opatření proti koronaviru, rozhodovat bude o nedělním prodeji

Prodloužení nouzového stavu, podle rozhodnutí Sněmovny do 20. prosince, bude schvalovat vláda. Rozhodne také o zmírnění opatření v Česku proti šíření koronaviru a přeřazení celé země do čtvrtého stupně epidemiologického rizika, což bude znamenat změnu zákazu nočního vycházení. Nově má od pondělí platit od 23 hodin do páté hodiny ranní.