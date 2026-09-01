Snížit se má podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké.
Návrh, o němž ministr práce Aleš Juchelka po jednání vlády, nehovořil, nyní projedná Sněmovna.
Bez hlasů poslanců Okamurova hnutí nemá vláda dost hlasů, aby změnu prosadila
S návrhem nesouhlasí menší koaliční partner, hnutí SPD Tomia Okamury. Předseda Sněmovny a SPD návrh označil za trestání pracujících, kteří se ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok. Bez hlasů SPD nemá vláda Andreje Babiše dost hlasů, aby změnu prosadila.
Vládní koalice má 108 hlasů poslanců, z toho SPD má 20 hlasů.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila v minulém volebním období bývalá vláda Petra Fialy a pro tehdy hlasovalo i ANO, zdrželo se jen hnutí SPD a jediný poslanec ANO.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti začalo platit teprve letos. V prvních měsících se částka zvedla, při delší době bez práce poklesla. Úprava měla rozhýbat strnulý pracovní trh, usnadnit změnu místa a firmám zajistit nové lidi.
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Rychlejší výpověď i delší zkušební doba. Prošla změna zákoníku práce
Růst podpor v nezaměstnanosti prosadila bývalá vláda při schválení novely zákoníku práce, do níž se ODS a TOP 09 nepodařilo prosadit možnost výpovědi bez udání důvodu.