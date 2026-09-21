Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vláda schválí návrh státního rozpočtu, projedná opatření proti drahým palivům

Josef Kopecký
  5:50

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Návrh státního rozpočtu na příští rok schvaluje vláda Andreje Babiše. Původně ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům ANO - Motoristům sobě i SPD. Koalice se domluvila, že do Sněmovny pošle návrh se schodkem nižším o jednotky miliard.

Ještě na podzim vládní poslanci předloží v parlamentu návrhy, po jejichž přijetí klesne konečná výše schodku v příštím roce o dalších 20 miliard korun.

Další částí dohody vládní koalice podle šéfa Motoristů sobě, ministra zahraničí Petra Macinky je, že pro rok 2028 předloží koalice schodek nižší o dalších 60 miliard korun.

Koalice se dohodla na snížení schodku, zrušit poplatky ČT zkusí až po volbách

Kabinet by měl v souvislosti se schvalováním rozpočtu také oznámit parametry růstu důchodů.

„Náš deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii a taky nejnižších z hlediska strukturálního deficitu,“ prohlásil v neděli ve videu na sociálních sítích premiér Babiš. „A je to rozpočet, který je investiční, který investuje samozřejmě i do lidí, do bezpečnosti, do vzdělávání,“ hájil výši navrženého schodku.

Pro letošní rok je schválený schodek rozpočtu 310 miliard korun a meziroční zvýšení schodku kritizují opoziční strany i Národní rozpočtová rada, protože Česko nečelí žádné mimořádné situaci.

Vláda představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot

Kabinet má také už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání vlád. V neděli to televizi CNN Prima News řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme,“ řekl Havlíček.

Vláda v pondělí představí opatření proti drahým palivům, oznámil Havlíček

Německá vládní koalice se v pátek podle agentury DPA v zásadě dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot.

Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinerií.

Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy koncových cen. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Schillerové úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Vláda schválí návrh státního rozpočtu, projedná opatření proti drahým palivům

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září...

Návrh státního rozpočtu na příští rok schvaluje vláda Andreje Babiše. Původně ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům...

21. září 2026  5:50

Nové důchody budou v roce 2027 výhodnější. Komu se nevyplatí čekat?

Kdy se vyplatí jít do důchodu letos a kdy v roce 2027? Nerozhoduje jen výše důchodu, ale i to, jak strávíte zbytek roku 2026.

Lidé, kterým vzniká nárok na důchod už v roce 2026, stojí před důležitým rozhodnutím. Odejít do penze do konce roku, nebo počkat pár měsíců do roku příštího? Z některých článků v médiích se zdá, že...

21. září 2026  5:30

Hodonín trápí odchody mladých, volební sliby tak míří k výstavbě bytů

Městská radnice v Hodoníně (červen 20026)

Uplynulé čtyři roky se v Hodoníně nesly zejména v duchu velkých projektů s cílem revitalizovat část města po ničivém tornádu z roku 2021 – otevřel se nový park či pavilon v zoologické zahradě. V čele...

21. září 2026  5:22

Berlínské volby vyhrála Levice, koalice CDU a SPD ztratila většinu

Ilustrační snímek

V nedělních volbách do berlínské Poslanecké sněmovny zvítězila radikálně levicová Levice se ziskem 25,7 procenta hlasů, zatímco dosavadní koalice CDU/SPD podle agentury DPA přišla o většinu.

21. září 2026  2:49,  aktualizováno  3:06

AfD vyhrála volby v Meklenbursku, CDU poprvé od roku 1949 mimo sněm

Ilustrační snímek

Nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD se ziskem 38,2 procenta před SPD (35,5 procenta), zatímco CDU kancléře Friedricha Merze poprvé od roku 1949 v zemských volbách nepřekonala...

21. září 2026,  aktualizováno 

Dětí ubývá, školy se budou i zavírat. Ředitelé mateřinek se brání u Plagy

Premium
ilustrační snímek

Začíná velké slučování škol – ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá především na mateřské školy, ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do...

21. září 2026

Poklady z blešáků i půdy. Co všechno opatrují sběratelé hodinek

Stolní hodiny Longines doputovaly do Československa 3. listopadu 1946, ovšem...

Investice do hodinek si žádá čas i důkladné studium. Pomoci mohou nejen knížky, ale třeba i sběratelské účty na Instagramu. Odměnou za vynaloženou energii pak mohou být hodinky, v nichž se skrývá kus...

21. září 2026

Borneo v ohni, kouř dusí už miliony lidí. Masivní těžba odvodnila dříve vlhké pralesy

Premium
Toxický mix. Indonésanka projíždí hustým žlutým oparem v provincii Střední...

Od našeho spolupracovníka v Indonésii Indonésie opět hoří a smog dusí i mnohé sousední země. Epicentrum se nachází na Kalimantanu, indonéské části Bornea.

21. září 2026

Obměna větrníků začala i v Česku. Nové turbíny jsou vyšší, zato výkonnější

Premium
ilustrační snímek

Repowering, tedy výměna starých větrných turbín za modernější a výkonnější, je trendem evropské energetiky. Česko v tom zatím zaostává.

21. září 2026

AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy, v Berlíně slaví Levice. Merz: Katastrofa

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla a volební lídr v Meklenbursku-Předním...

Zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle prognóz vyhrála Alternativa pro Německo (AfD), druhá je sociální demokracie (SPD). Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze se...

20. září 2026  18:06,  aktualizováno  23:13

V Rusku skončily volby do Dumy. Putinova strana má podle odhadů přes 50 procent

Členové volební komise sčítají hlasy ve volbách do ruské Státní dumy. (20. září...

V Rusku večer skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující...

20. září 2026  20:15,  aktualizováno  23:10

Rusko může napadnout NATO v řádu měsíců, řekl šéf BIS Koudelka britskému listu

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července...

Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala...

20. září 2026  22:04,  aktualizováno  23:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet