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Vláda projedná návrh na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas

Josef Kopecký
  5:00
Zrušení přímých televizních a rozhlasových poplatků a místo nich financování ze státního rozpočtu projedná v pondělí vláda. Nyní lidé platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. A to od loňského května i domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet, díky nimž mohou televizi či rozhlas sledovat.
Premiér Andrej Babiš dorazil na zasedání vlády. Hlavním tématem bude koordinace...

Premiér Andrej Babiš dorazil na zasedání vlády. Hlavním tématem bude koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. (8. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (18. května 2026)
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
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Zatím není jasné, kolik peněz by obě média podle vlády ANO, SPD a Motoristů sobě ze státního rozpočtu měla dostávat.

„Konkrétní částku budeme diskutovat v pondělí na vládě, ale ať už bude výsledek jakýkoliv, bude pro obě média férová a předvídatelná, protože bude obsahovat inflační doložku,“ napsal premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sociální síti X po jednání s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem a šéfem Českého rozhlasu René Zavoralem.

ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků, Český rozhlas má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun, z poplatků počítá s 2,4 miliardy Kč.

Nechceme mluvit do obsahu nebo média ovládnout, napsal Babiš

„Nechceme mluvit do obsahu nebo tato média ovládnout, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby už občanům nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, když lidé na výběr neměli,“ uvedl Babiš.

Studentské iniciativy Média nedáme! a Stojíme za kulturou! si právě na pondělí naplánovaly protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií z pražské Letné k Úřadu vlády, kde se v pravé poledne rozezní zvonící budíky. „Vládo, probuď se,“ vzkazují studenti politikům.

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování obou médií stávku, která má trvat 24 hodin.

V parlamentu může dojít i na noční jednání

Tuhý boj o změnu financování bude v parlamentu, kde chce opozice záměru Babišovy vlády bránit. Dají se čekat tuhé obstrukce a vyloučeno není ani to, že dojde i na spacáky kvůli nočním jednáním.

Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě má ale ve Sněmovně dost hlasů, aby nakonec prosadila svou, a přehlasoval přehlasovala i pravděpodobné veto Senátu, který ovládá opozice, a případně i prezidenta Petra Pavla, bude-li to Babišova vláda potřebovat.

Na programu jednání vlády je i návrh, která má doprovodit novelu Ústavy navrženou Senátem a prakticky umožnit prověrky hospodaření ČT a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem.

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