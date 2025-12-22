Vláda nasadila náhubek vlastnímu ministrovi, podivuje se Kupka z ODS

  15:50
Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů nasadila podle místopředsedy ODS Martina Kupky náhubek ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD), když mu zakázala vyjadřovat se k zahraničním otázkám. Podle něj je to v rozporu s příslibem vlády Andreje Babiše (ANO) podporovat svobodu vyjadřování.

Za absurdní a bezprecedentní označil závěr koaliční rady bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Babiš po jednání vlády řekl, že Zůna může říkat, co chce. Doporučil mu, aby se soustředil na nákupy na ministerstvu obrany či na navyšování počtu vojáků.

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ministr obrany Jaromír Zůna. (22. prosince 2025)
„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru,“ uvedl při otevření obchvatu na D35 ministr dopravy Martin Kupka (ODS). (20. listopadu 2025)
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Kupka reagoval na dohodu nynější vládní koalice, o níž informoval místopředseda SPD Radim Fiala. Podle něj se Zůna bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně těch k Ukrajině bude sdělovat Babiš. Důvodem byly Zůnovy páteční výroky o pokračující podpoře Ukrajiny napadené Ruskem či pokračování české muniční iniciativy, které kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD nebo poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala již dříve označil za absurdní, aby se ministr obrany nesměl vyjadřovat k zahraniční politice. Podle jeho pravděpodobného stranického nástupce Kupky „koaliční rada nasadila náhubek novému ministrovi obrany“ za to, že si dovolil říci, že Rusko je agresor. Kupka mluvil o politice nahnědlé vlády.

Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

Rajchl, který se v rámci své kritiky Zůny o funkci ministra obrany přihlásil, by podle Kupky „byla další strašidelná věc pro směřování ČR“.

Kupka kritizoval rovněž Babiše za jeho pozici k Ukrajině na unijní úrovni, označil ji za „švejkovský postoj“. Tvrzení, že vláda Ukrajinu podporuje, ale za unijní půjčku této zemi se nezaručí podobně jako Slovensko nebo Maďarsko, podle Kupky ubližuje Česku, poškozuje jeho zahraniční i ekonomické zájmy a také vyjednávací pozici. Apeloval na vládu, aby ve vztahu k Ukrajině pokračovala v jednoznačném směru, který se ČR vyplácel. „Vláda mění kormidlo, vede ČR do vod, kde jí to slušet nebude a poškodí její ekonomické zájmy,“ řekl.

SPD nevymění Zůnu kvůli jeho výrokům k Ukrajině. Ministra se zastal Pavel

Česká muniční iniciativa podle Bartoše Česku pomáhá a každý nezávislý odborník by ji podpořil, stejně jako Piráti. „Je třeba přispět více než jen slovy,“ uvedl. Zůna podle něj musí popisovat věci tak, jak jsou, ale to voliči SPD slyšet nechtějí. Předseda SPD Tomio Okamura zaséval před volbami nenávist a nyní sklízí, co zasel, dodal Bartoš.

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) se pozastavil nad systemizací na úřadu, který řídil, jeho nástupcem Petrem Macinkou (Motoristé). Podle Lipavského se na ministerstvu oslabují sekce obrany a bezpečnosti navzdory upozornění expertů. Systemizace nebyla podle Lipavského prodiskutována s odbory, což je podle exministra porušení pravidel. Lipavský se také ohradil proti Macinkově tvrzení, že by na ministerstvu s někým zametal.

Piráti se postavili proti systemizaci nejen na ministerstvu zahraničí, ale i životního prostředí. Označili to za ideologické čistky, které přinesou chaotické vystupování, paralýzu státních institucí a ohrožení bezpečnosti země. Forma nepřátelského převzetí ministerstev je podle Pirátů v rozporu se služebním zákonem. Skutečným záměrem Macinkova zrušení sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí je podle strany podpora fosilního byznysu.

