Vláda kupuje 246 bojových vozidel pěchoty a mění pravidla pro státní zástupce

Vláda schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty za 59,7 miliardy korun včetně DPH. „Je to zcela stěžejní,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. První BVP by měla do Česka dorazit podle ministryně obrany Jany Černochové v roce 2026.