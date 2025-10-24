Personálie oficiálně nikdo ze vznikající vlády stále nekomentuje. „Vůbec se o tom nebavíme, teď řešíme program. Když ale resort zvládl pan (Jan) Lipavský, tak já určitě,“ poznamenal Turek při příchodu na jednání o zahraniční politice budoucí koalice. A podobně mluvil v předchozích dnech i předseda Motoristů Petr Macinka.
Ti kalkulují s tím, že budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) by v takovém případě nominaci Turka nezarazil, ale rozhodnutí přenesl na prezidenta Petra Pavla, kterému by návrh předložil. „Babiš to odnese na Hrad prezidentovi a všichni tušíme, jak to nejspíš dopadne,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj blízký vedení Motoristů.
V takovém případě jsou Motoristé připraveni do čela ministerstva zahraničí navrhnout někoho jiného. iDNES.cz má informace, kdy by to měl být.