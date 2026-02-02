Vláda jedná o modernizaci letiště v Čáslavi, na kterém budou letouny F-35

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Zakázku na modernizaci čáslavského letiště v polovině ledna odsouhlasilo kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny, který je ve vládě za SPD.
Smlouvu chce ministerstvo obrany podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře.
Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky.
Jaký bude osud superdávky?
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO nebude teď navrhovat změny superdávky. Vyčká s přípravou novely s úpravami na data a analýzy o fungování nového systému. Měly by být ve druhé polovině roku. Juchelka to v pondělí řekl novinářům.
Nová dávka státní sociální pomoci neboli superdávka nahradila loni od října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětský přídavek. Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje dětské přídavky znovu vyčlenit. Juchelka uvedl, že chce spíš připravit superdávku pro rodiny.
„Budeme mapovat superdávku na základě analytiky dat. Já nechci dělat vůbec žádné věci na ministerstvu práce, které se nebudou opírat o fakta a o data. To je velmi důležité, protože potom se můžeme dobře rozhodovat... A stejně to je tak u superdávky,“ uvedl ministr.
„My budeme samozřejmě ty porodní bolesti v tuto chvíli nějakým způsobem schraňovat, dávat dohromady a chystat novelu po datové analýze, která by měla být - řekněme - v druhé polovině tohoto roku,“ řekl.
Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu
Vláda má v pondělí na programu dvojici Juchelkových poslaneckých novel odkládající superdávku, která nahradí čtyři nynější příspěvky, o čtvrt roku
Vláda má na programu i novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení.
Vzniklo to kvůli prezidentovi, tvrdí Turek
Před jednáním vláda se sešla koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů. Den po velkém protestu občanů na podporu prezidenta Petra Pavla, na který dorazily desítky tisíc lidí, by se koaliční lídři mohli bavit i o tom, kdo z politiků pojede za Českou republiku na nejbližší summit NATO.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, kterému prezident Pavel vyčetl, že ho vydírá, protože odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, chce, aby na summit NATO za Česko jel premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel.
Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Chce ho probrat s koalicí
„Ta situace vznikla díky panu prezidentovi, ne díku ministru zahraničí. To je podle mě zásadní. Prostě pan prezident se dobrovolně dostal do politického boje,“ řekl při příchodu na koaliční jednání Turek.
Řekl, že už dostal od právníků vypracovaný návrh žaloby na hlavu státu, chce to ale ještě probrat s koaličními partnery.