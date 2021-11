Minimální mzda od nového roku vzroste na 16 200. Maláčová navrhovala více

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministerstvo práce a sociálních věcí Jany Maláčové navrhovalo původně přidání o 2 800 korun na 18 000 korun. Odbory to podporovaly. Poukazovaly na to, že nejnižší výdělek je v Česku pod hranicí příjmové chudoby a že vyšší minimální mzdu má Slovensko a Polsko. Zaměstnavatelé byli proti, chtěli přidat 500 korun. Podle nich se firmy vzpamatovávají z covidové krize.

„Lidé, kteří pracují a snaží se, se mají ze své mzdy uživit. Jsem zklamaná, budeme 400 Kč pod minimální mzdou Polska,“ uvedla Maláčová na Twitteru. Ministryně financí Alena Schillerová už dřív uvedla, že nárůst minimální mzdy na18 000 je nereálný. Babiš koncem září před volbami řekl, že by za kompromis považoval zvýšení o 1 300 korun.



Vláda se bude zabývat i návrhem ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1 000 osob neměly uznávat antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování. Podobné podmínky jako pro ostatní služby, tedy systém O-T-N, zavede kabinet také pro vleky a lanovky.



Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh o hromadném řízení ve zcela totožném znění, v jakém ho kabinet již jednou schválil. Vláda by měla návrh předložit nové Sněmovně, v uplynulém funkčním období tento institut nestihla v Parlamentu prosadit.

Kabinet by mohl projednávat i žádost směřující Evropské komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Na programu je i materiál, podle kterého by se v příštím roce rozšířil mýtný systém o dalších téměř 450 kilometrů. Vedle nových úseků dálnic se stát chystá zpoplatnit i více než 380 kilometrů silnic první třídy.

Kabinet by měl jednat i o nákupu kapaliny AdBlue do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) či o rozpočtu Státního fondu životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok. Na programu je i tzv. systemizace, podle které by mělo ve státní správě na začátku roku přibýt 12 míst.