Vláda přitvrdí opatření, přesune celé Česko do nejpřísnějšího stupně 5

5:35

Po prodloužením nouzového stavu do 22. ledna, na což kývl parlament, čeká vládu rozhodnutí, kdy začne v celé zemi platit nejtvrdší stupeň 5 protiepidemických opatření. V něm jsou otevřeny jen potraviny, lékárny a drogerie a platí zákaz nočního vycházení od 21 hodin do 5 ráno. Ministr zdravotnictví Jan Blatný preferuje, aby to bylo od 27. prosince.