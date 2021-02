Vláda bude řešit další postup proti covidu, když neprošel delší nouzový stav

Bez nouzového stavu se podle expertiz, které má ministr zdravotnictví Jan Blatný k dispozici, už v pondělí otevřou obchody, služby, muzea, galerie, výstavy, možná i posilovny a bazény a nebude omezeno shromažďování osob.



Ministr Blatný po jednání Sněmovny, který nevyhověla žádosti vlády, řekl, že náhradní opatření nebudou dostatečně efektivní. Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje například vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních nebo omezit styk nakažených s jinými lidmi, zakázat kulturní a sportovní akce nebo zavřít školy, ubytovací a stravovací podniky.



Možnost, že by vláda znovu zkusila vyhlásit nouzový stav, by podle názoru většiny ústavních právníků byl obcházením pravidel.

„Je to přinejmenším obcházení konstrukce ústavního zákona o bezpečnosti,“ řekl iDNES.cz ústavní právník Jan Kysela. „Jestliže nad 30 dnů je to se souhlasem Sněmovny, tak aniž by nastala nějaká pauza, tak se mi zdá, že by to bylo obcházení pravidel,“ uvedl Kysela. Podobně to vnímají Jan Wintr i Aleš Gerloch.

Odlišný názor má ústavní právník Jan Kudrna. „Vláda má přímo z ústavy povinnost chránit životy,“ řekl. Kdyby vláda znovu nouzový stav vyhlásila, argumentuje, že Sněmovna ho může zrušit, a když nebude s postupem vlády souhlasit, má také právo jí vyslovit nedůvěru.



Premiér Andrej Babiš bude večer jednat s prezidentem Milošem Zemanem a hejtmani vyzvali vládu na dnešek ke společnému jednání. Někteří hejtmani už oznámili, že chtějí vyhlásit stav nebezpečí, který umožňuje například regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost.