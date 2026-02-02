Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:55aktualizováno  14:54
Vláda schválila mandát pro premiéra Andreje Babiš na summit Evropské unie, který se uskuteční 12. února. „Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi,“ řekl Babiš po jednání vlády. Řekl, že Evropské unii se nepovedly emisní povolenky ETS 1. „Ničí to evropský průmysl, je to velký problém,“ prohlásil Babiš.

Vláda dostala v pondělí informaci o modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH.

Ze základny by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, aktuálně tam sídlí gripeny či letouny L-159. „Dostali jsme tu informaci, ten projekt je nevratný,“ řekl po jednání vlády Babiš.

Zakázku na modernizaci čáslavského letiště v polovině ledna odsouhlasilo kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny, který je ve vládě za SPD.

Smlouvu chce ministerstvo obrany podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře. Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky.

Vláda podpořila odklad superdávky o tři měsíce

Vláda v pondělí podpořila dvojici poslaneckých novel odkládajících superdávku, která nahradí čtyři nynější příspěvky, o čtvrt roku.

Jako poslanec je předložil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Ve Sněmovně bude koalice prosazovat zrychlené projednání a schválení novel.

„Bude vyvolána mimořádná schůze Sněmovny, nedovedu si představit, že by to někdo vetoval,“ prohlásil Juchelka po jednání vlády.

Superdávka nahradila loni od října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětský přídavek. Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje dětské přídavky znovu vyčlenit. Juchelka uvedl, že chce spíš připravit superdávku pro rodiny.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku premiér Andrej Babiš. (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr práce Aleš Juchelka. (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026)
Juchelka nebude teď navrhovat změny superdávky. Vyčká s přípravou novely s úpravami na data a analýzy o fungování nového systému. Měly by být ve druhé polovině roku.

Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

Vláda na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce kývla i na novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení.

Vzniklo to kvůli prezidentovi, tvrdí Turek

Před jednáním vláda se sešla koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů. Den po velkém protestu občanů na podporu prezidenta Petra Pavla, na který dorazily desítky tisíc lidí, by se koaliční lídři mohli bavit i o tom, kdo z politiků pojede za Českou republiku na nejbližší summit NATO.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, kterému prezident Pavel vyčetl, že ho vydírá, protože odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, chce, aby na summit NATO za Česko jel premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel.

Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy

„Ta situace vznikla díky panu prezidentovi, ne díku ministru zahraničí. To je podle mě zásadní. Prostě pan prezident se dobrovolně dostal do politického boje,“ řekl při příchodu na koaliční jednání Turek.

Řekl, že už dostal od právníků vypracovaný návrh žaloby na hlavu státu, chce to ale ještě probrat s koaličními partnery.

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš

