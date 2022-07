Deštník proti drahotě? Stát zasypal seniory dopisy, ti dál tápou

Extrémně vysoká inflace a s tím spojené zdražování potravin, bydlení i energií komplikuje život většině českých rodin. Vláda před časem spustila web Deštník proti drahotě, na kterém lidé najdou informace, kde a jak mají požádat o pomoc státu. Například příspěvek na bydlení. Jenže problém jsou lidé, kteří nemají přístup k internetu. Především pak senioři.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) právě lidem, kteří pobírají starobní, ale také invalidní, vdovský či sirotčí důchod, rozeslalo před časem dopis, kde mimo jiné informovalo o valorizaci důchodů a současně o pomoci ze strany státu.

„V dopisu je popsáno, kde získat více informací a kam se případně obrátit. K dispozici je kromě podrobných informací na webu například i bezplatná infolinka Úřadu práce. Tu mohou využít právě lidé, kteří si s internetem příliš nerozumí a chtějí si zjistit podrobnosti,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí MPSV Jakub Augusta s tím, že dopisů bylo celkem rozesláno 2 760 393.

Úředníci si odškrtnou splněný úkol

Byť tedy MPSV rozeslalo dopisy, senioři si přesto nevědí rady, kam se obrátit. „Nevím, na co mám nárok. Ani nevím, kde bych to měla hledat. Internet nebo počítač nemám. Hlavně bydlím na vesnici, kde jede autobus jednou za den. Nemám sílu na to, abych na celý den jela do města a ptala se po úřadech. Když někam voláte, tak na vás většinou nemají čas. Nemohu pořád otravovat děti či vnoučata, aby mi něco hledali,“ říká seniorka Věra s tím, že ohledně dopisu nic neví: „Nevybavuji si, že bych nějaký dopis dostala.“

Dostali jste domů dopis o možné pomoci státu v rámci Deštníku proti drahotě? Ano 3 %(12 hlasů) Ne 97 %(431 hlasů)

Podle politického marketéra z brněnské PR agentury Lesensky Daniela Zemana se totiž často stává, že rozesláním dopisu to celé končí. Úředníci si pak podle jeho slov odškrtnou splněný úkol, ale přitom neexistuje žádné vyhodnocení, zda se informace dostala opravdu ke všem lidem a jestli vůbec pro ně byla srozumitelná.

„Vyžadovalo by to více práce, koordinace více kanálů, které například senioři využívají - obecních rozhlasů, letáky v klubech seniorů, obecní zpravodaje, reklamy v rozhlasových relacích pro seniory. Osobně jsem však jakoukoliv kampaň k Deštníku proti drahotě nezaznamenal prakticky nikde,“ podotkl pro iDNES.cz Zeman.

Podle organizace Život90, která podporuje nezávislost starších lidí, je v poslední době snaha státu ohledně komunikace o pomoci lepší, ale stále není dostatečná.

„Většina seniorů, kteří by měli na dávky sociálního systému nárok, je stále nečerpají z důvodu neinformovanosti. Dalším důvodem je pak stud a také složitost systému žádostí, tam ale také v minulých týdnech došlo alespoň k částečnému zjednodušení,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí organizace Aneta Šebková.

Ta má za to, že je třeba hledat další cesty, jak informace k nejstarším lidem, kteří nemají přístup nebo dovednosti na to, aby si informace našli na internetu, dostat. „Webové stránky určitě nejsou vhodným komunikačním kanálem pro nejstarší seniory, ti potřebují dostat informace písemně do schránky nebo prostřednictvím médií,“ doplnila Šebková.

Chystá se informační kampaň k bydlení

Podle ní je nutné, aby stát podporoval terénní služby, které mohou zajet za seniory domů a s žádostmi jim pomoci. Mnozí starší lidé podle ní mají pohybová omezení, kvůli kterým se na úřad nemohou sami dopravit.

„Tištěné materiály do schránky, média, ale aby tam nebyla jen kontaktní místa, kde mohou senioři požádat o pomoc, ale aby byla posílena terénní práce. Řada seniorů si není schopno někam dojít nebo dojet,“ upozornila Šebková s tím, že senioři se ohledně hledání pomoci obrací na linku důvěry.

Mluvčí MPSV Augusta však podotkl, že resort chystá samostatnou informační kampaň k novému příspěvku na bydlení. „Například o možnosti pobírat příspěvek na bydlení byli občané informováni v podstatě všemi dostupnými cestami. Kromě zmíněného dopisu také na složenkách SIPO, prostřednictvím inzerce či informacemi zasílanými dodavateli energií. A stále jsou informace na stránkách ministerstva i Úřadu práce,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu s tím, že o příspěvek na bydlení je možné žádat i přes online formuláře.

Jenže podle politického marketéra Zemana je v Česku přetrvávající podezřívavý postoj vůči občanům, že každý lže a podvádí. „Příkladem je stoh asi dvaceti lejster, které je potřeba doložit při žádosti o existenčně důležitý příspěvek na bydlení, aby jej náhodou nedostal někdo neoprávněně,“ zdůraznil Zeman.

Podle jeho slov je málokdo schopen všechno vyplnit a sehnat správně. „Každý chybějící papír může vést k zamítnutí. Když jej ministr, potažmo ministerstvo, není schopno po půl roce slibů zjednodušit na 1 stranu A4, nepomůže státu ani sebelepší komunikační kampaň, která tak jako tak neexistuje,“ komentoval současné problémy s byrokracii politický marketér.

Ten má za to, že vláda jako celek nemá žádnou ucelenou komunikační strategii, v čemž jen opakují chyby svých předchůdců. „Každý ministr vystupuje za svůj resort, každý straník hájí své stranické barvy. Jeden ministr řekne, že se budou zvyšovat daně, politik z koaliční partaje to obvykle do minuty popře, třetí politik ze třetí strany neřekne tak ani onak. Jedná se zkrátka o komunikační chaos, který samozřejmě panoval i za vlády Andreje Babiše,“ dodal k celkové komunikaci Zeman.