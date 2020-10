Vláda rozhoduje o nemocnici v Letňanech, která se možná ani nevyužije

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Polní nemocnice, kterou armáda postaví v pražských Letňanech, bude záložní a nemusí být využita. Je ale možné, že bude skokově nutné navýšit kapacitu lůžek. V tom případě bude určena pro péči o pacienty s méně závažným průběhem. Armáda zajistí péči o 200 lůžek, zbytek doplní civilní zdravotnicí, řekl v pátek také Prymula.



Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové začne armáda vybavení pro polní nemocnici do pražských Letňan přivážet z Hradce Králové v pondělí. Nákladní vozy budou do letňanského výstaviště přijíždět až do pátku.

Stavbu polní nemocnice by dnes měla svým nařízením schválit vláda. Zařízení má pojmout až 500 lůžek a vznikne kvůli rostoucímu počtu pacientů s covidem-19 a nedostatku lůžek ve standardních nemocnicích. Armáda ho vybuduje na výstavišti v Letňanech, kde využije už stojící haly. Vojáci poskytnou 100 lůžek ze svých polních nemocnic, zbytek bude ze Správy státních hmotných rezerv.

Armáda je schopna nemocnici vybudovat do deseti dnů od vydání nařízení vlády. Dvořáková řekla, že o víkendu armádní logistici připraví materiál tak, aby byl do Letňan přivážen podle jeho potřebnosti pro výstavbu zařízení. Základ vojenských polních nemocnic tvoří kontejnery, které je možné vzájemně propojit. V pondělí pak do Letňan vyrazí první konvoj nákladních automobilů. Materiál by vojáci na výstaviště měli vozit až do pátku.

Vzhledem k velikosti nemocnice v ní bude muset vedle vojenského být i civilní personál. Podle ministra je armáda při zapojení svých dvou polních nemocnic schopna se postarat o 200 lůžek. Zbytek doplní ambulantní specialisté či personál z dalších nemocnic.

Prymula věří tomu, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Stát ale podle něj nemůže riskovat, že by nebyly záložní kapacity ve chvíli, kdy by skokově stoupl počet pacientů.

Ministr řekl, že v Letňanech bude pouze deset lůžek s plicní ventilací, zajistí je armáda. Zbytek kapacity bude určen pro pacienty s lehčím průběhem nemoci. Využívat se podle něj začne ve chvíli, kdy budou ohroženy kapacity ostatních nemocnic. Odmítl návrh, že by bylo lepší místo polní nemocnice vybudovat stany přímo u jednotlivých nemocnic, a to například kvůli jejich vytápění.

Krizový štáb připravuje ubytování pacientů

Ústřední krizový štáb v pátek také jednal o ubytovacích kapacitách pro covid negativní pacienty, kteří se vracejí z nemocnice a nemohou jít domů. Kapacity ubytování takzvané nezdravotního typu vytvoří štáb ve spolupráci s kraji.

„Ústřední krizový štáb zkoordinuje výběr dvou hotelů pro každý kraj, ve kterých bude připraveno vždy 50 až 100 ubytovacích kapacit nezdravotního typu. Jde o preventivní, ale důležitý krok, jak ještě více omezit šíření nákazy,“ řekl ministr vnitra a předseda ÚKŠ Jan Hamáček.

První hotel bude pro negativní osoby, druhý pro případ, kdyby se v tom prvním vyskytl pozitivní pacient. Ten bude podle průběhu a projevů onemocnění přemístěn buď do zdravotnického zařízení, domů nebo do druhého hotelu. Pobyt v hotelích si budou platit sami ubytovaní.

Ve čtvrtek testy v Česku odhalily nákazu covidem-19 u 9721 lidí. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie, dosavadní maximum ze středy bylo o 177 případů nižší. Během dne zemřelo dalších 24 pacientů, celkový počet obětí tak vzrostl na 1230. V nemocnicích je hospitalizováno celkem 2920 lidí, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.