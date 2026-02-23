Vláda chce letos vrátit věk odchodu do penze na 65 let i zrušit poplatky ČT

Ministerstvo vnitra plánuje do poloviny letošního roku předložit vládě návrh opatření v boji proti migraci a v oblasti návratů cizinců, kteří v Česku páchají trestnou činnost nebo porušují veřejný pořádek.
Na konci roku chce vláda například provést revizi zákona o příslušnících bezpečnostních sborů nebo upravit zákon o policii. Ústavní zákon o celostátním referendu má ministerstvo spravedlnosti připravit do konce roku, jeho předložení se očekává v prosinci a účinnost od ledna 2029.
Vláda zřejmě odmítne návrh Pirátů, kteří chtějí rozšířit možnosti investování účastnických fondů penzijního spoření také do fondů soukromého a rizikového kapitálu. Negativní stanovisko pravděpodobně vydá i k novele poslanců KDU-ČSL, která by umožnila využívat peníze z důchodového účtu také na výstavbu sociálních zařízení.
Kvůli rannímu jmenování Igora Červeného ministrem životního prostředí se před zasedáním vlády zřejmě neuskuteční koaliční rada.