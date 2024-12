Vláda kvůli povodním přesunula jednání do Prahy, ostravské univerzitě za to zaplatí

Úřad vlády musí Ostravské univerzitě zaplatit 70 tisíc korun. Důvodem je, že úřad zrušil kvůli povodním výjezdní zasedání vlády spojené s mezivládním jednáním Česka a Polska. To se mělo konat právě v prostorách univerzity, která kvůli tomu musela přesunout svou akci do komerčních prostor. Jenže vláda nakonec své jednání přesunula do Prahy.