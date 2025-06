„Předpokládáme, že na podzim přijde Evropská komise se změnou legislativy,“ uvedl po jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.

„Byla to složitá a dlouhá vyjednávání,“ řekl Hladík. Česko podle něj získalo na svou stranu klíčové velké evropské státy – zmínil Německo či Španělsko. Hladík řekl, že se podaří udržet cenu nových emisních povolenek na ceně 45 EUR.

Vláda bude dál hledat v Evropské unii podporu pro úplně zrušení systému. Zatím tuto podporu ale nemá. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má od roku 2027.

Hnutí ANO před pár dny oznámilo, že ANO udělá vše pro to, aby v České republice v legislativě nové emisní povolenky nebyly. ANO podle místopředsedy Sněmovny a ANO Karla Havlíčka připravuje podklady pro podání k Ústavnímu soudu.

„V nejbližších dnech rozhodneme o formě podání na Ústavní soud, neboť podle našeho výkladu dojde k zásahu do majetkových práv, k ohrožení podnikatelů a ekonomická zátěž dopadne zejména na chudší část obyvatel,“ řekl Havlíček.

Vláda prodloužila stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou

Kabinet také znovu o 30 dnů – do 26. července – prodloužil stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku kvůli likvidaci následků únorové nehody a vzplanutí vlaku s benzenem. Sanace tam pokračují.

Vláda ve středu projednávala tak návrh na financování přehrady Nové Heřminovy v povodí Odry a stav přípravy opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy.

Stavební práce na Nových Heřminovech by měly trvat pět let a stát by měly asi devět miliard korun.