Vláda schválila testování v domovech seniorů, povolila profesionální sport

Musí ale plnit přísně nastavené hygienické podmínky. To, že se vrátí na hřiště profesionální sportovci, oznámil jako první na Twitteru ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Lubomír Zaorálek @ZaoralekL Na vládě jsem podpořil,aby profi sportovci mohli trénovat a za přísných hyg.pravidel i soutěžit - bez diváků.Již dříve jsem se zasadil o to,aby mohli zkoušet profi umělci. Díky tomu uvidíme v TV prvotřídní výkony umělců a sportovců.Jsem přesvědčen,že nám to všem nyní prospěje.

To, že vláda schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, které budou schopné splnit přísně nastavené hygienické podmínky, později potvrdil i šéf nové Národní sportovní agentury, poslanec za hnutí ANO a bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička.

„Bude umožněno sportovcům chodit do zaměstnání, to jest profesionálové budou trénovat i ve vnitřních sportovištích,“ napsal na Twitteru Hnilička. „Nejsou to opatření jen pro fotbal a hokej,“ zdůraznil po jednání vlády Hnilička.

„Vrcholoví sportovci mají sport jako své zaměstnání. Není to žádné uvolňování a už vůbec ne plošné,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Blatný.

Odškodné potravinářům: až 200 tisíc pro podnik

Až 3 miliardy korun je připravena vláda uvolnit jako kompenzaci pro české potravináře kvůli jejich ztrátám z důvodu pandemie koronaviru nemoci covid-19. Musí to ještě potvrdit Evropská komise.



„Chceme dotací Agricovid podpořit naše potravináře, jejichž ztráty jsou kvůli nákaze Covid-19 značné. Očekávaný propad celého sektoru je přibližně 6 miliard korun měsíčně. Nejvíce zasažen je masný průmysl, mlékárenství, pekárny, vinařství, ovocnářství a bramborářství. Budeme se snažit podporu vyplácet co nejdříve,“ uvedl Toman.

Odškodné mohou získat výrobci potravin nebo zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele stravovacích služeb. Omezení provozu restaurací i školních jídelen kvůli pandemii se dotklo všech oborů potravinářství. Předpokládaný počet zasažených podniků v zemědělství a potravinářství je až 10 tisíc.

Nárok na dotaci vzniká, pokud příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu letošního roku nejméně o 25 procent v meziročním srovnání. Maximální sazba přitom je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Vláda jednala i o projektu Chytrá karanténa

Jedním z dalších témat jednání vlády bylo pokračování projektu Chytrá karanténa Premiér Andrej Babiš v neděli řekl, že aplikaci eRouška varující lidi, že přišli do kontaktu s člověkem, u nějž byl prokázán covid-19, má zatím staženo více než 1,6 milionu lidí.



Provoz projektu Chytrá karanténa, na kterém se od jara podílí armáda, propojil krajské hygienické stanice, testovací místa, laboratoře a nemocnice, by měl stát v příštím roce 400 milionů korun.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena ODBĚRY. Otevíráme dalších 7 nových míst. 3 v Praze (VFN Albertov, Poliklinika Mazurská, Záběhlická 60). Nové odběrové místo v nemocnici Kadaň, IFCOR otevřel kapacitu v Jihlavě a v Uherském Hradišti a Medical service Davepo nabízí odběry v Rudné.

„Pravděpodobně covid-19 s námi bude delší dobu, i v příštím roce,“ řekl Babiš ve svém pravidelném komentáři na sociálních sítích k událostem minulého týdne, kdy byl také jmenován Blatný ministrem a Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu.



„Samozřejmě bychom všichni chtěli, abychom obchody znovu otevřeli a abychom Vánoce, které se blíží, jsme měli aspoň v nějakém normálu,“ řekl Babiš. K tomu je ale nutné, aby lidé dodržovali epidemiologická opatření, která koncem týdne pomohla k tomu, že se zpomalil nárůst počtu nakažených koronavirem s nemocí covid-19.