Vláda projedná odpuštění odvodů firmám i nižší DPH na vstupenky i pro hotely

Z programu Antivirus stát vyplácí dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení. Nyní vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD projedná návrh, aby stát odpustil sociální odvody a příspěvek na politiku zaměstnanosti podnikům buď do 50 nebo do 25 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ovšem nesměl propustit víc než desetinu lidí, snížit mzdy a pobírat jiný příspěvek z Antiviru.

„Od začátku proklamuji, že přijde i ta druhá část, kdy budeme chtít odpustit nejvíce zasaženým firmám právě platby za sociální pojištění nebo zabezpečení,“ řekla minulý týden Maláčová v Senátu, který schválil vládní návrh, podle něhož firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec.



„Shodu máme u Antiviru C, kde bychom měli odpouštět platby za sociální pojištění za zaměstnavatele ve výši 24,8 procenta. Je tam podmínka, že zaměstnavatel zachová více než 90 procent úvazků mezi únorem 2020 a měsícem, kde bude uplatňovat to snížení vyměřovacího základu, bude dodržovat zákoník práce, zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a předseda ANO Andrej Babiš.



Ministři projednají i daňový balíček ministryně financí Aleny Schillerové, který počítá se snížení daně přidané hodnoty z 15 na 10 procent u vstupenek na kulturní akce a u ubytovacích služeb.

Kadeřníci už nemají mít povinně štíty, navrhuje Babiš

Premiér Babiš vládě navrhuje, aby kadeřníci už nemuseli nosit ochranné štíty a aby jim už stačila jen ochranná rouška. Bez ohledu na vládní nařízení to tak už přitom řada zaměstnanců kadeřnictví a holičství dělá, protože práce s rouškou i štítem jim zásadně komplikuje práci. Mnozí z nich si proto po domluvě se zákazníky ochranný štít odkládají.



Vláda by také měla potvrdit plán, podle nějž by od úterý mělo být možné překročit hranice na více přechodech, kontroly na nich budou jen namátkové. Dál má být dál povinné při vstupu do země dokládat negativní test na covid-19. Že se tak stane, oznámil již před týdnem ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Na programu jednání je i návrh ministerstva průmyslu posunout dokončení přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 o čtyři měsíce na konec října. Posun si vyžádá maximálně 50 milionů Kč navíc.

