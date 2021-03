Vláda požádá o delší nouzový stav, projedná častější testování na covid-19

Nyní je nouzový stav schválen do 28. března, ale ministři chtějí, aby vydržel alespoň přes Velikonoce. „Pokud by to zabralo, já věřím, že to zabere, tak po těch 14 dnech se opravdu můžeme dostat na ty denní nárůsty pod 5 000,“ uvedl Hamáček.

Pak až by podle něj bylo možné využívat jen opatření podle pandemického zákona, který neumožňuje vládě omezení pohybu.

Podle vicepremiérky Aleny Schillerové vláda možná požádá o prodloužení nouzového stavu o maximálních třicet dnů. Sněmovna dříve opakovaně kývla na kratší dobu.

Nyní se už ovšem vláda nemůže spolehnout na KSČM, v jejímž poslaneckém klubu už převažuje názor odpůrců nouzového stavu v čele s poslancem Zdeňkem Ondráčkem. Ten chce vystřídat šéfa komunistů Vojtěcha Filipa, jenž před vznikem vlády dohodl s premiérem Andrejem Babišem toleranci komunistů vůči jeho kabinetu.

Vláda podle Schillerové pravděpodobně uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům. Zvažovat bude také častější testování. Buď jednou za pět dní, což podpořil i Hamáček, nebo testování dokonce dvakrát týdně.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Společnosti s 10 až 49 lidmi do 26. března. Testování je povinné i pro veřejný sektor.