Česko koupí 3 miliony vakcín kvůli koronaviru. Prymula hrozí, že přitvrdí

5:23 , aktualizováno 9:16

Ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil po jednání vlády, že Česká republika nakoupí tři miliony dávek vakcíny proti koronaviru, kterou vyvíjí firma Astra Zeneca. „Tři miliony dávek znamenají, že pokryjeme 1,5 milionu osob,“ řekl Prymula. Vláda rozhodla, že na to uvolní 150 milionů korun. Část vakcín by do Česka mohla dorazit ještě do konce roku.