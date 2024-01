Vláda bude jednat o kontrolách hranic, bezpečnostní rada o zásahu na fakultě

O namátkových kontrolách na hranicích se Slovenskem bude jednat vláda. Zatím jsou schválené do 2. února. Ministr vnitra Vít Rakušan již dříve uvedl, že není možné od kontrol upustit do doby, než je zruší i další okolní státy, protože převaděčské gangy a trasy by se pak koncentrovaly právě do Česka.