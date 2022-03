Válku pocítíme, vláda musí komunikaci lépe zvažovat, míní experti

Lidé mají podle vlády zvážit spotřebu pohonných hmot, protože Česko je palivově závislé na Rusku a část peněz za ropu končí právě tam. „Když jsme v ekonomické válce s Putinem, není možné, abychom neměli ztráty,“ řekl ve středu po jednání vlády ministr financí Zbyněk Stanjura. Na konferenci zároveň připomněl, že část plateb za ropu i plyn nadále končí v Rusku.

„Nedělejte si zásoby pohonných hmot,“ vyzval také ve středu premiér Petr Fiala občany. Politici ve středu naznačili občanům, že následující měsíce nebudou jednoduché pro nikoho. „Budeme muset snášet omezení. To, že v Evropě vypukla válka, má nějaké dopady. Všechny nás to bude něco stát,“ popsal premiér. Podle Stanjury opatření nebudou ani rychlá, ani levná nebo ani bezbolestná. Lidé by přitom ale neměli panikařit.

Podle politického marketéra Karla Komínka nyní vláda, co se týče komunikace, situaci zvládá. Přiznává však, že je to dáno také tím, že se Česko nyní nachází v situaci „prvního šoku“.

„Analogií ke covidu jsme nyní ve fázi šití roušek, ohromného společenského vzedmutí, pozitivní energie a obecné solidarity. Hlasy příznivců Ruska byly alespoň na chvíli umlčeny, významní političtí představitelé se sjednotili za Ukrajinou. Tento stav ale bude trvat jen pár týdnů a začíná pomalu erodovat již nyní. Už se objevují zpochybnění autenticity ‚oficiálních‘ záběrů z Ukrajiny, relativizace role Ruska, snaha najít ‚pravdu někde uprostřed‘ a politická jednota se vytrácí,“ poznamenal. Výzva pro vládu podle něj přijde později, kdy bude muset představit dlouhodobý plán a ten komunikovat tak, aby se občané cítili v bezpečí.

„Víme, co děláme“

Nyní je podle něj důležité, aby vláda vypadala, že „ví, co dělá“ a například komunikovala dlouhodobé plány. „V tomto je potřeba se poučit z komunikačně nezvládnuté pandemické krize, kdy vláda Andreje Babiše předstupovala před veřejnost v sérii tiskových konferencí, na kterých neustále vydávala zdánlivě nahodilá opatření. To vláda Petra Fialy nemůže dopustit, protože v jejím komunikačním jádru je jasné vymezení vůči nesystematickému vládnutí Andreje Babiše. Pokud se jí to nepodaří, selže,“ uvedl odborník.

Podle politologa Jana Kubáčka je fér občany upozornit, že situace bude složitá. „Zároveň bych ale očekával, že vláda začne přicházet s řešeními typu ‚Nemusíte panikařit, protože máme taková opatření. Nemusíte předkupovat pohonné hmoty, protože stejně jako sousední státy aktivně dohlédneme na růst cen‘,“ popsal.

Rozhodně podle něj vláda v současné situace nemůže jen nečinně sedět a čekat, až vše vyřeší trh. Pokud se totiž podle něj současné problémy nezačnou řešit, v rámci týdnů budou lidé v Česku frustrovaní a zklamaní z vlády. „Říct ‚Šetřete pohonné hmoty‘, když někteří lidé musí každý den dojíždět do práce, to je výsměch,“ dodal politolog.

České válečné hospodářství

Podle ekonoma Petra Zahradníka může mít výrok vlády ohledně spotřeby pohonných hmot dva dopady. Jeden z nich je, že lidé budou skutečně spotřebu snižovat a druhý, že budou panikařit.

„Takovéto výzvy nepřicházejí z čistého nebe. Kdyby situace byla úplně bezproblémová, tak by vůbec takové výzvy nepřicházely. Myslím si, že řada lidí si v tom právě čte hrozbu do budoucna a snaží se předzásobit už nyní,“ řekl pro iDNES.cz ekonom. Na druhé straně si myslí, že nakupování zásob je limitováno cenou. Kdyby podle něj vláda přistoupila k opatření, například daňové úlevy u DPH či v oblasti spotřební daně, tak by lidé skutečně mohli nakupovat zásoby.

„Nevím jaká je limitní cena, na kterou už je peněženka českého spotřebitele malá. Ale myslím si, že nějaká potenciální panika mezi lidmi je velmi pádný termín,“ podotkl ekonom Zahradník, který má za to, že současná situace připomíná časy covidu. „Dříve to byla hrozba újmy na zdraví v souvislosti s covidem. Teď je to hrozba války, což je ještě daleko závažnější. Na ekonomické hřiště se vpašoval element, který tam nemá co dělat a tropí tam velké problémy,“ uvedl.

Konec biosložek v PHM V reakci na skokové zvyšování cen pohonných hmot v souvislosti s Putinovou válkou proti Ukrajině se vláda rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny.

Celková kupní síla Čechů je nyní závislá na tom, jak se dál budou pohybovat ceny. „Češi jsou na jednu stranu relativně zodpovědní spotřebitelé. Nezadlužují se úplně přehnaně a navíc v důsledku covidu a řekněme odložené spotřeby dvou let, kdy řada provozů byla zavřená, tak nashromáždili poměrně výrazné množství úspor,“ uvedl s tím, že pokud by situace trvala jen několik měsíců, situaci by Češi ještě zvládli. „Pokud ale ceny vystřelí dál, tak se pohybujeme na pomezí válečného hospodářství, kde by bylo potřeba reagovat,“ dodal ekonom.