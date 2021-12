Zemanův krok pětikoalici pobouřil. Podle Okamury je Lipavský nekompetentní

Prezident republiky nebude podle slov mluvčího Hradu Ovčáčka zdržovat jmenování nových ministrů. Až na jednu výjimku. Miloš Zeman má zásadní výhrady ke kandidátovi na ministra zahraničí Jana Lipavského. Na tato slova okamžitě po jejich zveřejnění ostře reagovali předsedové stran, které budou tvořit příští vládu, i další politici. Designovaný premiér Petr Fiala se na svém twitteru vyjádřil pro podání kompetenční žaloby, což avizoval už ve středu po jednání s hlavou státu.

Petr Fiala @P_Fiala Beru na vědomí dnešní stanovisko prezidenta republiky. Je třeba, aby Ústavní soud jednou provždy vyřešil otázku kompetencí ohledně jmenování nových členů vlády. V pondělí po schůzce v Lánech oznámím, jaké budou naše konkrétní kroky. Jsme připraveni. oblíbit odpovědět

Podle Fialy je potřeba, aby Ústavní soud jednou provždy vyřešil otázku kompetencí prezidenta ve věci jmenování ministrů. Tato část Ústavy již byla několikrát rozporována a bývalí prezidenti si výraz „návrh“ předsedy vlády vykládali různě.

Podobně jako Petr Fiala na vyjádření prezidenta Zemana reagovala také předsedkyně TOP 09. Podle ní je kompetenční žaloba potřeba. Podobnými slovy situaci komentoval i Marian Jurečka, kandidát na funkci ministra práce a sociálních věcí.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Nechť Ústavní soud díky kompetenční žalobě vymezí ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů. Je to potřeba. https://t.co/exKOLqoXY2 oblíbit odpovědět

Další politik za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, jenž se na sociální sítích často vyjadřuje, míní, že, prezident „opět dokázal, že pro něj Ústava nic neznamená“.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, na Twitteru poukázal na výrok samotného prezidenta Zemana, který pronesl v roce 1998. Tenkrát Zeman prohlásil, že „Ústava platí pro každého, to znamená, že čl. 68 Ústavy jasně říká, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády“.

Podle Bartoše nelze ustupovat z demokratických principů a občané se potřebují spolehnout na to, že v Česku platí zákony a že „jejich hlas ve volbách má smysl“. Souhlasí s ním i sám problematický kandidát Jan Lipavský, který prý reprezentuje koaliční program vznikající vlády.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos 1/3 K aktuálnímu stanovisku prezidenta Zemana stran jmenování vlády: Ústava jasně říká, že prezident jmenuje na návrh premiéra členy vlády. Tento názor zastával v minulosti i sám Miloš Zeman, když říkal, že prezident nemá pravomoci kandidáty "kádrovat". oblíbit odpovědět

Podporu Janu Lipanskému i Petru Fialovi na svých sociálních sítích vyjádřil také Vít Rakušan se slovy kandidáta do čela resortu zahraničních věcí zná „ze zahraničního výboru jako kompetentního kandidáta“.

Předseda strany SPD Tomio Okamura, přiznal, že Petr Fiala má na podání kompetenční žaloby právo, ale zmínil, že pokud by byl na prezidentově místě on, také by Jana Lipavského do funkce ministra zahraničních věcí nejmenoval. Podle něho je to nekompetentní kandidát, který propadl ve volbách.

„Přímo volený prezident daleko víc prosazuje své názory, protože se zodpovídá přímo občanům na rozdíl od předešlých prezidentů, kteří se zodpovídali pouze stranickým sekretariátům“, dodává ve videu publikovaném na svém Facebooku ve středu 8. prosince. Také on připomíná případy z minulosti, kdy prezidenti nechtěli jmenovat navržené kandidáty na ministry.

Ke kauze se zatím nijak nevyjádřil dosluhující premiér Andrej Babiš, který v minulosti sám čelil Zemanovým výhradám k navrhovaným členům vlády. On však, když Zeman v roce 2018 odmítl jmenovat ministrem zahraničí kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, kompetenční žalobu nepodal.

Prezidenta Babiš nezažaloval ani v létě 2019, kdy Zeman odmítal přijmout demisi Antonína Staňka a výměna ministrů kultury se tak protáhla na několik měsíců. Nakonec Babiš i nový kandidát na funkci Michal Šmarda prezidentovi ustoupili.