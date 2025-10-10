Napřed si dělí křesla a dokonce přibývají. Vládní politici kritizují nový kabinet

  21:17
Politici nynější vládní koalice se pozastavili nad způsobem sestavování možného budoucího kabinetu hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů sobě i rozdělení křesel v něm. Místopředseda ODS Martin Kupka poukázal na to, že ANO navzdory slibům o úsporách chce zřizovat novou funkci ministra bez portfeje pro sport.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný se podivil nad tím, že možné budoucí vládní strany si nejprve rozdělily křesla a teprve potom budou jednat o programu. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je styl vyjednáváni lídra ANO Andreje Babiše na hony vzdálený civilizované politické kultuře.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

„Tak to se povedlo. Hnutí ANO nás všechny ubezpečovalo, jak bude šetřit. A najednou chce zřizovat pro svého koaličního partnera nové ministerstvo sportu a prevence. A neříkali náhodou jediní pravověrní pravičáci Motoristé, že budou ten stát řezat na každém kroku?,“ tázal se na sociální síti X Kupka, jenž je ministrem dopravy. Změnu postoje přičítá tomu, že už je po sněmovních volbách.

„Některé posty jsou pro nás velkým varováním,“ řekl ministr zemědělství Výborný. Skutečnost, že obranu má vést nominant hnutí SPD, které veřejně zpochybňuje české členství v NATO i jakoukoli vojenskou pomoc Ukrajině, může podle něho výrazným způsobem poškodit Českou republiku i v očích spojenců. Pozastavil se i nad tím, že ministerstvo životního prostředí má vést Motorista, kterému ochrana přírody a krajiny nic neříká. „Na zahraničí zaparkuje závodník z dálnice a vetešník s nacistickými symboly,“ doplnil Výborný na sociální síti X.

Výborný kritizoval také to, že ANO, SPD a Motoristé si nejprve rozdělili vládní křesla a až následně budou jednat o programu. „Ten postup má být přesně opačný, nebo má být souběžný,“ míní.

Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že za Babišem nejdříve jezdili jeho budoucí koaliční partneři políbit prsten. „Což nápadně připomínalo nikoli způsoby politické, ale mafiánské,“ podotkla. V souvislosti s Babišovým a Okamurovým trestním stíháním si pak podle Pekarové Adamové slíbili, že se nevydají spravedlnosti. Vzkázali tím podle ní, že zákony pro ně neplatí.

„Jednotlivá hnutí budoucí koalice neřešila program a vizi, s níž by předstoupily před občany, ale dělily si jen funkce, čímž prokázaly, že jim je jedno, co budou dělat, hlavně už mít teplá místečka. Takhle nevzniká vláda ve zemi EU, v západní Evropě, ale v béčkovem filmu odehrávajícím se v jihoamerické zemi,“ dodala.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib označil rozdělení křesel mezi ANO, SPD a Motoristy za pochybné či nedůvěryhodné. „Do nich by tak mohli usednout lidé jako příznivec nacismu (Filip) Turek, popírač klimatických změn (Petr) Macinka, bývalý agent StB (Oto) Klempíř nebo známý kmotrů Boris Šťastný. To je pro nás naprosto nepřijatelné,“ napsal na sociální síti X. Nejde podle něho o názorové neshody, ale o demokratické směřování Česka. „Budeme nejtvrdší opozicí vůči této šejdířské partě populistů a extremistů kolem Andreje Babiše,“ prohlásil.

Rozpočet, EET i Česká televize. V čem se budoucí koalice programově rozchází

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny.

