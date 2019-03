Návrh na zavedení klouzavého mandátu pro poslance vláda neodmítla

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek pro svůj návrh získal širokou podporu poslanců napříč Sněmovnou. Podepsalo jej 46 poslanců včetně Jaroslava Faltýnka a Heleny Válkové z ANO, Tomia Okamury z SPD nebo Jana Farského z hnutí Starostové a nezávislí.



„Z pozice ministra bych uvítal, kdybychom měli volnější ruce. Z pohledu poslance by to mohlo znamenat, že ministři budou do Sněmovny méně chodit. Budu o tom mluvit s kolegy ze sociální demokracie,“ řekl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Upozornil, že zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že stát bude dávat více peněz na platy poslancům, kteří by nastoupili do Sněmovny místo současných členů vlády, kteří mají poslanecký mandát. Když totiž nyní ministři mají i poslanecký mandát, pobírají jen jeden plat.

Princip klouzavého mandátu funguje v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku. Protože jde o ústavní změnu, aby návrh prošel, musí pro něj ve Sněmovně zvednout ruku alespoň tři pětiny poslanců.