Vláda jednomyslně podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách

Vzhledem k tomu, že návrh předložili právě oni, bylo kladné stanovisko vlády předem zřejmé.
Návrh, pokud ho schválí i parlament, by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách.
Nová pravidla se podle premiéra Andreje Babiše budou týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoří.
|
Vláda schválila navýšení penze pracujícím důchodcům a lidem po osmdesátce
Zákaz by se týkal také využívání telefonů ve školních jídelnách, družinách a školních klubech.
Žáci by měli povoleno používat mobily ve výjimečných případech, například při monitorování cukrovky nebo jako pracovní pomůcku pro studenty s handicapem.
Děti by také mohly mít možnost používat telefony během školních výletů a exkurzí nebo se svolením učitele během vyučování jako vzdělávací pomůcku.
Kam by však žáci měli mobily odkládat, návrh zákona neupřesňuje. Uvádí pouze, že by mohli mít možnost telefony uložit při příchodu do školy na určené místo, například do skříněk, nebo je odevzdávat určené osobě.