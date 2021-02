Vláda projedná, aby na respirátory nebyla DPH, což je může zlevnit

„Pokud by ministerstvo financí mělo přistoupit k tak mimořádnému kroku, jakým je odpuštění DPH, musím mít jistotu, že tím pomůžeme lidem nakupovat respirátory za nižší ceny. Tedy že marže neskončí v kapse výrobců a prodejců,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová před týdnem po jednání vlády.



Vláda ve čtvrtek doporučila používání respirátorů na rizikových místech, jako je hromadná doprava. Povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95 mají od soboty instruktoři i žáci autoškol.



Vláda projedná i návrh ČSSD, který má přimět lidi, aby se nevyhýbali karanténě, a to tím, že by po tu dobu dostávali vedle nemocenské ještě příspěvek 250 korun denně. Problém je totiž v tom, že se lidé snaží zamlčovat své kontakty i fakt, že mají nějaké zdravotní potíže, nebo že se dostali do kontaktu s osobou, která má covid-19.



Ještě před jednáním ve vládě to ministři dopoledne projednají se zástupci zaměstnavatelů a odborů v tripartitě.

Vláda má se má bavit i o konci využívání uhlí

Kabinet se bude zabývat i doporučením Uhelné komise přestat využívat uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2038. Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec podporuje variant roku 2033.

Šéf ČSSD Jan Hamáček v sobotu Zeleným, s nimiž chtějí sociální demokraté jít společně do podzimních voleb, na sjezdu slíbil, že ministři za sociální demokracii nebudou hlasovat pro rok 2038, ale pro dřívější konec využívání uhlí, již v roce 2033.