Vláda schválila antibyrokratický balíček, Fiala odmítl „šmírovací“ návrh EU

Autor:
  10:07aktualizováno  11:35
Po vládních prázdninách se podruhé sešla vláda. Na programu měla například převod IT majetku na podporu Ukrajiny nebo antibyrokratický balíček. Kabinet Petra Fialy z ODS se také vrátil ke dvěma státním návštěvám. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci také mluvil o tzv. chat control. Proti zákonu se bude v Bruselu snažit vytvořit tzv. blokační menšinu.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Za naší vlády se nezvyšoval počet státních úředníků, to je důležité. Taky se rozšířila digitalizace, například ve zdravotnictví. Zdigitalizovaná je i velká část dopravní agendy,“ okomentoval jednání vlády Petr Fiala (ODS) antibyrokratické snahy vlády. Vracel se také k tzv. chat control, tedy návrhu zákona, který by Evropské unii umožňoval nahlížet do internetových soukromých konverzací.

„Pro mě osobně i pro celou vládu je to nepřijatelné. Je to jako kdyby pošta musela rozlepit a pro jistotu přečíst,“ přirovnal Fiala návrh tento zákona. Zároveň sdělil, že boj proti pornografii, kterým se tento návrh zdůvodňuje, je důležitý. Zásah do soukromí je ale podle Fialy příliš problematický. „Jako první tento návrh začalo prosazovat za svého předsednictví Maďarsko,“ uvedl Fiala. „Pracujeme na vytvoření blokační menšiny, abychom zabránily v přijetí tohoto zákona,“ nastínil premiér.

Hodnotila se také červencová návštěva bývalého polského prezidenta Andrzeje Dudy nebo cestu českého prezidenta Petra Pavla, který v Itálii představil obrysy pro poválečnou obnovu Ukrajiny.

Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala

Vláda se poprvé po třítýdenních vládních prázdninách sešla 20. srpna. Hlavním tématem byla tehdy Ukrajina, jelikož jednání proběhlo jen krátce po schůzce prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce a následném summitu ve Washingtonu za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů.

Podpora Ukrajiny byla na programu i nyní. Vláda schválila bezúplatný převod IT vybavení na podporu napadené zemi. Podle vlády se má jednat o 67 starších počítačových soustav z majetku ministerstva vnitra.

Premiér Petr Fiala, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka po jednání vlády (23. července 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný při příchodu na jednání vlády (20. srpna 2025)
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (20. srpna 2025)
Premiér Petr Fiala a ministr životního prostředí Petr Hladik z KDU-ČSL po jednání vlády (25. června 2025)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Vláda jednala o podpoře Ukrajiny i zahraničních cestách

Po vládních prázdninách se podruhé sešla vláda. Na programu měla například převod IT majetku na podporu Ukrajiny nebo antibyrokratický balíček. Kabinet Petra Fialy z ODS se také vrátil ke dvěma...

27. srpna 2025  10:07,  aktualizováno  11:31

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Potíže mohou narůstat

V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech došly čerpacím stanicím zásoby paliva. V jejich blízkosti se tvoří dlouhé fronty a v některých částech...

27. srpna 2025  11:27

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Úroveň nájemného u bytů od individuálních pronajímatelů nabízených na realitních portálech dohání nájemné v institucionálních projektech. Zatímco v BTR projektech, které jsou určeny především k...

27. srpna 2025  11:15

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11

Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici

Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi devět lidí, organizovaná skupina podle policie obchodovala s drogami po celém Česku, jeden z členů distribuoval pervitin ve věznici v...

27. srpna 2025

Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil na Výtoňském mostě...

27. srpna 2025  10:08,  aktualizováno  10:41

Nepřiznaná koalice? Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátní listiny hnutí SPD. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka měla být registrována jako...

27. srpna 2025  9:35,  aktualizováno  10:36

Jak zastavit invazi Rusů? Obnovme bažiny, pomůžeme i klimatu, napadlo Evropany

Některé evropské státy se inspirují Ukrajinou, která využila bažiny a mokřady, aby zastavila ruské tanky. Chtějí obnovit vodou prosycená území, aby sloužila jako přirozená obrana proti možné ruské...

27. srpna 2025  10:24

Do Česka dorazilo 22 tun manga s hmyzím škůdcem. Zásilku museli zlikvidovat

Do Česka v závěru července dorazila zásilka více než 22 tun manga, v plodech se vyskytoval hmyzí škůdce nazývaný vrtule. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) nařídil distributorovi...

27. srpna 2025  10:10

Život s leukemií už nebývá krátký. Pacientů přibývá, ale kvalita jejich života roste

Ještě před pár lety znamenala diagnóza chronické lymfocytární leukemie (CLL) pro pacienty především strach z blížící se smrti. Dnes se díky moderní léčbě mnoho z nich dožívá stejného věku jako jejich...

27. srpna 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky

Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60...

27. srpna 2025  9:57

Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Nejen filmem budou žít Benátky, kde novinka italského režiséra Paola Sorrentina nazvaná La Grazia ve středu zahájí 82. ročník mezinárodního festivalu. Pořadatelé musí počítat i s politickými akcemi,...

27. srpna 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.