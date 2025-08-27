Vláda schválila antibyrokratický balíček, Fiala odmítl „šmírovací“ návrh EU

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Za naší vlády se nezvyšoval počet státních úředníků, to je důležité. Taky se rozšířila digitalizace, například ve zdravotnictví. Zdigitalizovaná je i velká část dopravní agendy,“ okomentoval jednání vlády Petr Fiala (ODS) antibyrokratické snahy vlády. Vracel se také k tzv. chat control, tedy návrhu zákona, který by Evropské unii umožňoval nahlížet do internetových soukromých konverzací.
„Pro mě osobně i pro celou vládu je to nepřijatelné. Je to jako kdyby pošta musela rozlepit a pro jistotu přečíst,“ přirovnal Fiala návrh tento zákona. Zároveň sdělil, že boj proti pornografii, kterým se tento návrh zdůvodňuje, je důležitý. Zásah do soukromí je ale podle Fialy příliš problematický. „Jako první tento návrh začalo prosazovat za svého předsednictví Maďarsko,“ uvedl Fiala. „Pracujeme na vytvoření blokační menšiny, abychom zabránily v přijetí tohoto zákona,“ nastínil premiér.
Hodnotila se také červencová návštěva bývalého polského prezidenta Andrzeje Dudy nebo cestu českého prezidenta Petra Pavla, který v Itálii představil obrysy pro poválečnou obnovu Ukrajiny.
Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala
Vláda se poprvé po třítýdenních vládních prázdninách sešla 20. srpna. Hlavním tématem byla tehdy Ukrajina, jelikož jednání proběhlo jen krátce po schůzce prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce a následném summitu ve Washingtonu za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů.
Podpora Ukrajiny byla na programu i nyní. Vláda schválila bezúplatný převod IT vybavení na podporu napadené zemi. Podle vlády se má jednat o 67 starších počítačových soustav z majetku ministerstva vnitra.