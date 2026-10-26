Vláda projedná regulaci cen pohonných hmot i zakotvení české koruny do Ústavy

Regulace cen pohonných hmot, obnovená od začátku října, platí zatím do konce měsíce. Ministerstvo financí každý pracovní den stanovuje maximální ceny benzinu a nafty pro následující den.
Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k němuž přičítá maximální marži obchodníků. Tu vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr. Ke zlevnění nafty má přispět také snížení spotřební daně z původních 9,95 na 8,011 koruny za litr.
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Vláda bude projednávat také stanovisko k návrhu na zakotvení české koruny do Ústavy. Jako poslanecký návrh jej předložili ministr zahraničí Petr Macinka, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, poslanec Filip Turek (všichni Motoristé sobě) a předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
K přijetí návrhu potřebují jeho předkladatelé třípětinovou většinu v obou komorách Parlamentu. Takovou podporu nemají zejména v Senátu, kde Motoristé sobě ani SPD nemají žádného zástupce.
Hnutí ANO v posledních volbách do Senátu přišlo o jedno křeslo. Jeho klub má nyní 14 z celkových 81 senátorů. Ve Sněmovně má vládní koalice 108 z 200 hlasů, k ústavní většině jí tak chybí 12 poslanců.
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Vláda posoudí také návrh skupiny senátorů, podle něhož by vražda mohla být v budoucnu nepromlčitelným trestným činem. Podobný návrh už leží ve Sněmovně.