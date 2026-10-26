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Vláda projedná regulaci cen pohonných hmot i zakotvení české koruny do Ústavy

Josef Kopecký
  5:49

Zasedání vlády. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Možné prodloužení regulace cen pohonných hmot i zakotvení české koruny do Ústavy má v pondělí projednat vláda. Jednání se nezúčastní premiér Andrej Babiš, který zahajuje dvoudenní návštěvu Alžírska.

Regulace cen pohonných hmot, obnovená od začátku října, platí zatím do konce měsíce. Ministerstvo financí každý pracovní den stanovuje maximální ceny benzinu a nafty pro následující den.

Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k němuž přičítá maximální marži obchodníků. Tu vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr. Ke zlevnění nafty má přispět také snížení spotřební daně z původních 9,95 na 8,011 koruny za litr.

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Vláda bude projednávat také stanovisko k návrhu na zakotvení české koruny do Ústavy. Jako poslanecký návrh jej předložili ministr zahraničí Petr Macinka, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, poslanec Filip Turek (všichni Motoristé sobě) a předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).

K přijetí návrhu potřebují jeho předkladatelé třípětinovou většinu v obou komorách Parlamentu. Takovou podporu nemají zejména v Senátu, kde Motoristé sobě ani SPD nemají žádného zástupce.

Hnutí ANO v posledních volbách do Senátu přišlo o jedno křeslo. Jeho klub má nyní 14 z celkových 81 senátorů. Ve Sněmovně má vládní koalice 108 z 200 hlasů, k ústavní většině jí tak chybí 12 poslanců.

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Vláda posoudí také návrh skupiny senátorů, podle něhož by vražda mohla být v budoucnu nepromlčitelným trestným činem. Podobný návrh už leží ve Sněmovně.

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