Jen vybraní. Fialu čeká cesta do Kyjeva, kvůli bezpečí pojede méně ministrů

Zasedání v Kyjevě oznámil mluvčí vlády Václav Smolka na začátku října, kdy však v ukrajinském hlavním městě panoval klid. Zástupci české vlády chtějí jednat o dopadech ruské agrese i obnově napadené země. Při oznámení cesty premiér Petr Fiala uvedl, že se ještě dolaďuje přesné složení delegace, do Kyjeva však mělo zamířit šest českých ministrů.

Současná situace v Kyjevě však trochu plány mění. To potvrdil pro iDNES.cz i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Bohužel s ohledem na aktuální situaci byl Úřadem vlády výběr ministrů zúžen. Ačkoliv byl můj zájem o cestu opravdu velký, rozhodnutí Úřadu vlády samozřejmě respektuji,“ řekl pro iDNES.cz ministr.

Ten současně doplnil, že aktuálně není jeho osobní účast na bilaterálních jednáních natolik nezbytná, aby přidával ukrajinským kolegům práci s bezpečnostním zajištěním celé akce. „Spolupráce s ukrajinským ministrem zdravotnictví je ale dobrá a věřím, že budeme mít možnost se potkat při nejbližší, klidnější příležitosti,“ dodal pro iDNES.cz Válek.

Redakce iDNES.cz oslovila i další ministry. Ti však dosud na dotazy nereagovali. Kdo tedy pojede či naopak, není dosud jasné.

Úřad vlády: Cestu připravujeme

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčího vlády Václava Smolku s dotazem, kdo pojede či o kolik lidí byl seznam účastníků zúžen. „V tuto chvíli probíhá příprava celé akce, ke které nemohu z bezpečnostních důvodů sdělovat další detaily,“ uvedl Smolka.

S tím, že účastníky Úřad vlády zveřejní až v momentě, kdy bude jasné, že se pojede, kdy se pojede a kdo pojede. „Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině musíme respektovat bezpečnostní opatření, logistiku i dostupnost ukrajinských ministrů s ohledem na jejich zahraniční cesty,“ doplnil pro iDNES.cz Smolka.

Ten také uvedl, že tomu všemu musí přizpůsobit počet účastníků mezivládního jednání. „O účasti jednotlivých členů rozhoduje především to, jaké agendy jsou v tuto chvíli prioritně k projednaní a také to, zda osobní jednání přinese nějaký konkretní posun,“ dodal mluvčí vlády.

„Můžu potvrdit, že se chystá jednání, formát by měl být předpokládám kolem šesti členů vlády. Ještě dolaďujeme jednotlivé resorty, aby to odpovídalo tomu, co chceme dojednat a v čem pokračovat,“ řekl na začátku října Fiala. V podobném formátu a počtu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele.

V ukrajinském hlavním městě, které v úterý neohlášeně navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, byl ráno vyhlášen letecký poplach, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda. Varování před nálety dal do souvislosti s informacemi nejmenovaných zdrojů z rozvědky, podle kterých z Běloruska odstartovalo deset ruských dronů Šahíd-136 íránské výroby používaných k přímým útokům na cíl.

To však není ojedinělý útok. V poslední dnech Kyjev čelí útokům pravidelně.