Juchelka slibuje „slušné“ přidání. Platy ve veřejném sektoru by mohly růst od dubna

Autor: ,
  13:22
Platy zaměstnanců veřejného sektoru by se mohly zvýšit od dubna, domnívá se ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Odborům nabídne slušné přidání, řekl ve čtvrtek před začátkem jednání zástupců vlády a odborových předáků.
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Jednání předcházel briefing zástupců ČMKOS před Úřadem vlády. Na snímku Josef Středula. (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
23 fotografií

Odbory žádají pro zaměstnance veřejných a státních služeb růst tarifů. Pro hůř odměňované usilují o navýšení o devět procent a pro ostatní o šest procent. Původně ho prosazovali od ledna. Pokud by se platy upravily od dubna, mělo by podle odborářů být zvednutí vyšší, aby zpoždění kompenzovalo.

Platy ve veřejném sektoru vzrostou až o 9 procent. Učitelům tarify o 7 procent

„Myslím si, že jim nabídneme celkem slušné navýšení... Musíme se střetnout někde na půli cesty. Myslím si, že ta nabídka je skutečně dobrá,“ řekl Juchelka. Jak by navýšení mohlo vypadat, přiblížit nechtěl. „Domnívám se, že to bude od dubna,“ uvedl ministr.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula před jednáním novinářům řekl, že odbory jsou připraveny shodu hledat.

Česko může být lepší místo pro život, řekl Babiš. Nezvýšíme daně, slibuje vláda

„Věříme, že to může být blízko našemu cíli. Náš cíl je jasný - co největší nárůst tarifů pro všechny zaměstnance,“ řekl Středula. Odboráři odmítají plošné přidání všem o stejnou částku. Podle nich to deformuje odměňování. Kritizují, že se výdělky méně kvalifikovaných pak přibližují platu lidí s vyšší odborností a odpovědností. Předáci trvají na procentním zvednutí tarifů.

Odboráři se zástupci ANO, SPD a Motoristů jednali o platech minulý týden v pondělí, na zvýšení výdělků úředníků, pracovníků v kultuře, nepedagogů či lékařů a sester se nedomluvili. Odbory požadovaly původně pro hůř placené profese a pro státní službu zvýšení tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent, a to od ledna.

Plaga mluvil u prezidenta o zvýšení platů učitelů, Tejc o svobodě slova

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) mluvila o plošném přidání o 2200 korun. To předáci odmítli. Kvůli rozpočtovému provizoriu souhlasili s případnou úpravou tarifů od dubna, pokud by byla výraznější a tříměsíční zpoždění kompenzovala.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele.

Jednání o platech krachla. Nejlepší bude návrh od jiné vlády, řekl Středula

Vlastní tabulku má státní služba. Tripartita se loni před letními prázdninami shodla na tom, že by se nejnižší první tabulka postupně měla sloučit s druhou stupnicí, takže by v ní částky měly v příštích několika letech růst rychleji.

Letošní lednové zvýšení tarifů učitelů a bezpečnostních sborů stanovila na podzim ještě minulá vláda Petra Fialy (ODS). Na růstu ostatních výdělků se ale s odboráři nedohodla, rozhodnutí kvůli rozpočtovým dopadům tak ponechala na své nástupce.

Na přidání měla ve svém návrhu rozpočtu 27 miliard korun. Vláda ANO, SPD a Motoristů se chystá vlastní návrh rozpočtu schválit v pondělí 26. ledna.

Vstoupit do diskuse (54 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Juchelka slibuje „slušné“ přidání. Platy ve veřejném sektoru by mohly růst od dubna

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Platy zaměstnanců veřejného sektoru by se mohly zvýšit od dubna, domnívá se ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Odborům nabídne slušné přidání, řekl ve čtvrtek před začátkem jednání zástupců vlády a...

22. ledna 2026  13:22

Nečekaný trik zlodějů se nevyplatil. Přímo v obchodě odpálili ohňostroj

Ohňostroj odpálený v obchodě měl zamaskovat krádež

Ohňostroj jako prostředek k odvedení pozornosti od krádeže. Takový případ řešila policie v polském městě Štětín, kde dvojice mužů odpálila v předvečer silvestra pyrotechniku uvnitř obchodu.

22. ledna 2026  13:13

Opozice neprosadila ve výboru návrh na odvolání Turka, ani debatu o Grónsku

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Opoziční Pirátská strana neprosadili debatu o Grónsku ani ve sněmovním zahraničním výboru. Už v úterý se zařazením bodu neuspěli ve sněmovním branném výboru. Poslanci ve čtvrtek nepodpořili ani návrh...

22. ledna 2026  13:08

Rajchl označil političky za stíhačky. Černochová na oplátku připomněla jeho filmy

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec Jindřich Rajchl (za SPD) ve středu na Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém napsal, že pokud budou Ukrajinci trvat na dodání čtyř českých stíhaček, tak doporučuje, aby jim Češi poslali...

22. ledna 2026  12:16,  aktualizováno  13:02

AKA a ADC spouštějí iniciativu Síla nápadu, chtějí vrátit kreativitě její hodnotu

Asociace komunikačních agentur (AKA) ve spolupráci s Art Directors Clubem Czech...

Asociace komunikačních agentur (AKA) ve spolupráci s Art Directors Clubem Czech Republic (ADC) spouští oborovou iniciativu Síla nápadu. Jejím cílem je otevřít debatu o hodnotě kreativního nápadu v...

22. ledna 2026

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  12:51

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Policie dle nového paragrafu stíhá prvního špiona, vláda jej chce i nadále zrušit

Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o vůbec první případ stíhání podle tohoto...

22. ledna 2026  12:33

Okamura v minulosti tepal Pekarovou Adamovou za BMW. Teď v něm sám jezdí

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

„Sama jezdíte v novém BMW. Já, když jsem byl ve vedení Sněmovny, tak jsem jako jediný jezdil ve škodovce,“ kritizoval v roce 2022 šéf hnutí SPD Tomio Okamura z opozičních řad tehdejší šéfku...

22. ledna 2026  9:31,  aktualizováno  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

První stíhaný podle nového paragrafu. Policie viní člověka ze špionáže pro Čínu

ilustrační snímek

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to ve čtvrtek uvedla Bezpečnostní...

22. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  12:27

Trump v Davosu formálně ustavil Radu míru. Přidal se Orbán a další

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena Rada míru. Rada se nejprve zaměří na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy,...

22. ledna 2026  11:59,  aktualizováno  12:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.