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Propustíme až 700 lidí. Ředitelé ČT a rozhlasu reagují na změnu financování

Tereza Krocová
  15:35aktualizováno  15:43
Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral jsou zaskočeni z vládního návrhu, který by veřejnoprávním médiím sebral ročně až 1,4 miliardy korun. Pokud k tomu dojde, nevyhnou se propouštění zaměstnanců i omezení výroby. „Je to naprosto šokující, nedokážu si to představit,“ řekl Chudárek. Zavoral poznamenal, že přes financování se institucím ubližuje nejlépe.
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek Chudárek. (25. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral přichází na jednání s premiérem...
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„Ten návrh je naprosto šokující. Myslím, že to nikdo nečekal,“ řekl Chudárek. Podle něj avizovaná částka není přijatelná. „S tím nejde pracovat. Nedokážu si představit, co všechno bychom museli seškrtat,“ uvedl.

Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

„Nepředpokládám, že bychom rušili kanály. Toho bych se chtěl vyvarovat. Ale nějaký vliv na výrobu to samozřejmě mít bude, včetně propouštění zaměstnanců,“ řekl Chudárek.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Zástupce generálního ředitele Milan Fridrich už dříve uvedl, že by to znamenalo propuštění 300 až 500 lidí z téměř tří tisíc a zrušení části tvorby pořadů. Podle Chudárka jsou tato čísla reálná.

„Viditelná snaha nám ublížit“

„Začneme jednat. Pokud by to začalo platit, tak se musí revokovat pětileté plány,“ řekl generální ředitel ČT. Připomněl, že na příští pondělí je naplánovaná stávka zaměstnanců. Nevyloučil, že vzhledem k okolnostem se ještě rozšíří. Chudárek je však stále otevřený vyjednáváním s vládou. Osloveni však zatím nebyl. Stejně tak i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Ten je z částky, která by měla ČRo nově z rozpočtu připadnout také zaskočen. „Znamenalo by to pro nás opravdu obrovské škrty, které se dotknou i posluchačů. Chci také reagovat na to, že prý nechceme šetřit. To samozřejmě není pravda. Já se o to ve své funkci snažím dlouhodobě,“ poznamenal.

Podle Zavorala je viditelná snaha médiím veřejné služby ublížit. „Přes financování to jde samozřejmě nejlépe,“ dodal. Pokud by k přijetí zákona došlo, musel by ČRo propustit zhruba 150 až 200 zaměstnanců včetně zahraničních reportérů.

Zavoral také poznamenal, že pokud by muselo dojít ke snížení rozpočtu instituce, mohlo by to znamenat zánik stanice Radiožurnál Sport či zrušení Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

Změna má podle vlády začít platit od ledna 2027. Musí to ale schválit obě komory parlamentu i prezident Petr Pavel.

Opozice chce přijetí změny financování České televize a Českého rozhlasu bránit, takže vládní koalice bude mít velký problém, aby tento termín stihla. „Určitě bychom to chtěli schválit od roku 2027,“ řekl Babiš.

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