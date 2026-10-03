Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti zmínila, že Babiš v únoru vyjádřil podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala v roce 2022.
V lednu rovněž oznámil, že do muniční iniciativy pro Ukrajinu nepůjdou žádné peníze českých občanů. „Ano, všimli jsme si, že současná vláda České republiky ztlumila protiruskou rétoriku,“ řekla velvyslankyně.
|
Konec „jeskynní rusofobie“ i snaha obrat o peníze. Co Moskva vidí v Babišově vládě
„Ano, velvyslankyně má pravdu. Ale nejde jen o rétoriku. Zastavení české vojenské a humanitární pomoci Ukrajině je plně v ruském zájmu,“ uvedl Lipavský.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle někdejšího ministra nepostupuje vůči Rusku tak razantně a důsledně, jak by si obrana českých zájmů proti agresivitě této země zasloužila. „Je tedy logické, že pak přichází pochvala od diktátorovy velvyslankyně. Je to pro vládu ostuda,“ řekl.
Rakušan míní, že rétorika není to podstatné. „Důležité je, aby vláda kvůli příchylnosti SPD k (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi nezlehčovala a neignorovala reálná rizika, která Rusko představuje,“ zdůraznil. Připomněl své výzvy, aby Babiš svolal jednání k bezpečnostní situaci za účasti opozice.
Podle člena sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) má vláda ve svých řadách lidi, jejichž postoje dlouhodobě vycházejí Rusku vstříc. Zahrnuje také stranu, jejíž představitelé podle něho opakovaně zastávají otevřeně proruské postoje.
„Od začátku jsem varoval, že politika této vlády bude ve výsledku nahrávat zájmům Kremlu. Bohužel se to potvrzuje a pochvalné konstatování ruské velvyslankyně je toho velmi výmluvným dokladem. Tahle vláda je proruská a velvyslankyně by byla slepá a hluchá, pokud by to neviděla,“ podotkl Ženíšek.
|
Česko zvyšuje ostrahu kvůli ruským hrozbám. Policie posílila hlídky u nádraží
„Že si současné Rusko, agresor zodpovědný za smrt a utrpení mnoha lidí včetně dětí, za oslabení ekonomiky států Evropské unie, do které také patříme, všímá právě tohoto, je ošklivá vizitka současné vlády,“ komentovala vyjádření velvyslankyně místopředsedkyně Sněmovny za STAN Barbora Urbanová.
Vládní představitelé by podle ní měli dát najevo zejména to, že Česko je připraveno plnit své závazky v NATO a podílet se na bezpečnosti spojenců.