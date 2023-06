Čtenáři na vysvědčení nadělili ministrům čtyřky. Nejlépe si vedli v pomoci Ukrajině

V hodnocení členů vlády Petra Fialy od čtenářů iDNES.cz bylo možné známkovat všechny úřadující ministry, kromě nich redakce zařadila i bývalého šéfa resortu školství Vladimíra Balaše, který byl v úřadu po většinu končícího školního roku.

Naopak v něm chyběla dřívější ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která rezignovala k poslednímu říjnu loňského roku, v přehledu také nebyl Marek Výborný, který se ministrem zemědělství stal teprve ve čtvrtek.

V první části hodnocení, tedy jednotlivých členů vlády, hlasovalo přes třináct tisíc lidí. Nejlépe si vedl ministr dopravy Martin Kupka s hodnocením 4 a šéf resortu zahraničí Jan Lipavský se známkou 4,1.

K srpnovému reparátu by čtenáři iDNES.cz poslali ministra financí Zbyňka Stanjuru (průměrná známka 4,7). Zřejmě by se před komisí potkal i s šéfem resortu vnitra Vítem Rakušanem, který skončil na předposledním místě s průměrem 4,5.

Špatné vysvědčení politologa nepřekvapuje

„Není to překvapující. Pro lidi mají málo pozitivních zpráv. Kabinetu také chybí motivace, aby to co prosazuje, u sebe i dodržel a šel příkladem. Nevidíme, že by vláda šla nějakou cestou vyšší hospodárnosti, omezování benefitů, omezování zbytné byrokracie, úřednictva na úrovni vlády, na úrovni ministerstev,“ myslí si politolog Kubáček.

„Nevidíme ani žádné dramatické škrty třeba v zahraničních cestách. To znamená hospodárnost, šetrnost. Tady to naprosto selhává, naprosto chybí,“ pokračuje politolog.

Dává přitom za příklad skandinávské země. „Často uspěly s nepříjemnými a nepopulárními kroky v momentě, kdy šly samy příkladem, osekaly u sebe benefity, zbytné věci, odměňování úředníků, případný luxus politiky,“ vysvětluje příklad.

Pomoc Ukrajině za tři, komunikace za pět

Čtenáři iDNES.cz mohli vládu ohodnotit také v jednotlivých „předmětech“, například komunikaci, transparentnosti či pomoci Ukrajině.

Nejhůře si vláda podle více než devíti tisíc hlasujících vede v otázkách státního rozpočtu, dodržování předvolebních slibů a programu a komunikaci reforem, kdy dostala průměrnou známku 4,6.

Vláda je podle čtenářů iDNES.cz netransparentní (4,4), špatně komunikuje s opozicí (4,5) a pokulhává i výběr ministrů (4,4).

Kladně pak byla hodnocena pomoc Ukrajině, kdy si vláda vysloužila hodnocení 2,8, ale i komunikace s prezidentem (2,9).

Hodnocením pod čtyři čtenáři oceňují zvládnutí předsednictví v Radě EU (3,9), spolupráci mezi jednotlivými stranami koalice (3,8) a zahraniční politiku (3,9).

Pro lepší hodnocení by vláda musela podle Kubáčka změnit nejen svoji rétoriku, ale i chování. „Vypouští se balonky nepříjemných, děsivých zpráv a pak jsou všichni překvapeni, že to na společnost doléhá,“ míní.

Velký problém spatřuje v komunikaci vlády. „Nevidíte, že by komunikace byla pokorná a proobčanská a nevidíte, že to má nějaký smysl, posloupnost, logiku, protože státní otesánek nešetří, pojídá další a další peníze a pojídat je bude. A v podstatě slibované zbržďování zadlužování je prostě výsměchem, protože se zadlužuje zvesela dál a často na věcech naprosto zbytečných. A jenom se říká ‚Občané plať‘. Takže proto si myslím, že i toto vysvědčení,“ říká politolog k vysvědčení vlády.

Vláda podle něj hází občanům klacky pod nohy. „Místo pokorné prosby se tady vlastně neustále občan akorát poučuje, akorát se mu radí a řeknu to takto: Vyzve se společnost, aby šetřila, společnost šetří a místo toho, abyste společnost ocenil, poděkoval jí a řekl, mělo to smysl a vyjdeme vám vstříc v těchto a v těchto oblastech, tak jim zdražíte vodné, stočné a energie. Kdyby takto někdo vychovával dítě, jak vláda jedná, tak z něj vychová opravdu s odpuštění zmetka,“ dodal na závěr k nepříznivému vysvědčení politolog Kubáček.