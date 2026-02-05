Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu

Josef Kopecký
  11:30
S bezpečností České republiky hazarduje podle šéfa hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana, vláda Andreje Babiše tím, že škrtá obrovské peníze na bezpečnost. „Je navržený deficit 310 miliard, ty peníze nejdou do bezpečnosti naší země, nejdou do bezpečnosti našich občanů,“ řekl Rakušan po jednání Kabinetu pro budoucnost, jak Starostové a nezávislí nazvali svoji stínovou vládu.

„O více než 21 miliard korun se snižuje rozpočet ministerstva obrany. Vláda Andreje Babiš nebude schopna plnit ani závazek dvou procent HDP na obranu,“ kritizoval šéf hnutí STAN.

„Je to vydírání extremistickými vládními partnery? Je to nějaká vendeta?“ řekl Rakušan po jednání „kabinetu pro budoucnost“ svého hnutí.

Upozornil také, že vláda ve svém návrhu rozpočtu škrtla i 1,4 miliard korun ministerstvu vnitra a o devět procent má podle návrhu vlády klesnout letos rozpočet civilní kontrarozvědky BIS, civilní rozvědky i Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

Návrh rozpočtu mají poslanci začít projednávat příští týden ve středu,

Ministerstvo obrany má podle návrhu schváleného Babišovou vládou hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun. Původní návrh bývalého kabinetu Petra Fialy byl 175,8 miliardy korun. „Experti říkají, že pouhé snížení o čtyři miliardy povede k tomu, že nebude možné realizovat rozjeté zakázky,“ řekl Rakušan.

Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová

„Zrevidovali jsme zpackaný rozpočet vlády Petra Fialy. Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje,“ uvedla po schválení návrhu rozpočtu vládou ministryně financí Alena Schillerová. Po jednání vlády přičetla odpovědnost za výši schodku předchozí vládě.

„Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje ministerstva práce a sociálních věcí na pomoc lidem. Šetříme 10 procent na provozu,“ uvedla také Schillerová.

Návrh státního rozpočtu na letošní rok počítá s příjmy 1,978 miliardy korun a s výdaji 2,288 miliardy korun bez vlivu projektů Evropské unie. Proti návrhu předchozího kabinetu se očekávané příjmy snížily o 5,2 miliardy korun, výdaje vzrostly o 18,8 miliardy korun.

Česká republika zatím hospodaří v rozpočtovém provizoriu. V něm jsou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku. Definitivně chce koalice ANO, SPD a Motoristů sobě rozpočet na letošní rok schválit v parlamentu 11. března.

