Končící vláda má jednat o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Peníze chybí v souvislosti s převodem financování školníků či uklízeček na obce a kraje, uvedl šéf školských odborů František Dobšík. Nepedagogy mají obce a kraje platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování od letošního září.
Na programu má vláda i návrhy týkající se důkazů v trestním řízení, které už Sněmovna je nestihla projednat. Novela o určení provozoven a zástupců pro účely poskytnutí elektronického důkazu pro trestní řízení se týká toho, že firmy zprostředkující elektronickou komunikaci či nabízející správu a provoz domén by musely určit konkrétní provozovnu nebo osobu se zodpovědností za poskytnutí důkazů.
Novela o mezinárodní justiční spolupráci má zrychlit přístup policejních a justičních orgánů k elektronickým důkazům na území jiného státu.
Ministři se mají zabývat i tím, kde nepůjde vymezit akcelerační oblasti pro zjednodušenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jde o území ochranných pásem zvláště chráněných území či biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, záplavová území, ložiska strategického významu, památkové rezervace a zóny či lázeňská místa.