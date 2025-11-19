Končící vláda má jednat o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Autor: ,
  5:25
O miliardách pro regionální školství má jednat vláda Petra Fialy v demisi. Schvalovat má rozpočtové opatření, které má dofinancovat regionální školství na letošní rok částkou asi 3,7 miliardy korun. Kvůli chybějícím penězům na regionální školství vyhlásily minulý týden stávkovou pohotovost školské odbory.

Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude rozhodovat o podání demise.. (6. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Peníze chybí v souvislosti s převodem financování školníků či uklízeček na obce a kraje, uvedl šéf školských odborů František Dobšík. Nepedagogy mají obce a kraje platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování od letošního září.

Na programu má vláda i návrhy týkající se důkazů v trestním řízení, které už Sněmovna je nestihla projednat. Novela o určení provozoven a zástupců pro účely poskytnutí elektronického důkazu pro trestní řízení se týká toho, že firmy zprostředkující elektronickou komunikaci či nabízející správu a provoz domén by musely určit konkrétní provozovnu nebo osobu se zodpovědností za poskytnutí důkazů.

Novela o mezinárodní justiční spolupráci má zrychlit přístup policejních a justičních orgánů k elektronickým důkazům na území jiného státu.

Ministři se mají zabývat i tím, kde nepůjde vymezit akcelerační oblasti pro zjednodušenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jde o území ochranných pásem zvláště chráněných území či biotopu vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, záplavová území, ložiska strategického významu, památkové rezervace a zóny či lázeňská místa.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Končící vláda má jednat o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude...

O miliardách pro regionální školství má jednat vláda Petra Fialy v demisi. Schvalovat má rozpočtové opatření, které má dofinancovat regionální školství na letošní rok částkou asi 3,7 miliardy korun....

19. listopadu 2025  5:25

Divoké jízdy opilců i pohozená vozítka. Brno chce noční zákaz sdílených koloběžek

Sdílené elektrokoloběžky Lime (2025)

Po večeru v hospodě jede tramvaj či rozjezd až za dlouho. Poblíž se však nachází sdílená elektrokoloběžka, která člověka doveze za kratší dobu a bez čekání. Odemkne ji, nasedne a doma je rychleji,...

19. listopadu 2025  5:03

Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým

Z filmu Toy Story 3: Příběh hraček

Dějiny animovaného filmu se dají rozdělit na dvě éry - před snímkem Toy Story: Příběh hraček a po něm. Tento první kompletně na počítači vytvořený celovečerní „animák“ měl premiéru 19. listopadu 1995...

19. listopadu 2025

Poslanci budou posuzovat návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Rozpočtový výbor Sněmovny začne dopoledne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun, který do dolní komory parlamentu poslala končící vláda Petra Fialy.

19. listopadu 2025

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Sněmovna reprezentantů i Senát schválily zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Drtivou většinou v úterý Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého...

18. listopadu 2025  21:28,  aktualizováno  19. 11.

Německá nádraží jako zóny strachu. Přitahují zločin, počet policistů nestačí

Premium
Prevence. Policisté kontrolují doklady na mnichovském nádraží.

Nádraží v braniborském Fürstenwalde neoplývá tradiční německou čistotou. Posprejované zdi nasávají pach cigaretového kouře a zatuchlého piva. Na karimatkách pospávají bezdomovci. Podle starousedlíků...

19. listopadu 2025

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

ilustrační snímek

Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.

19. listopadu 2025

Přišli o „papíry“, ale zpět je nechtějí. České silnice jsou plné řidičů bez řidičáků

Premium
ilustrační snímek

V Česku existuje početná skupina lidí, kteří přišli o řidičské oprávnění a nechtějí je zpátky. Podle zjištění redakce iDNES.cz je celkem 37 768 vybodovaných řidičů, jen letos jich následkem bodů...

19. listopadu 2025

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

19. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Libanonští vojáci střeží vstup do uprchlického tábora Ain al-Hilweh po útoku...

Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci...

18. listopadu 2025  22:28

Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Na otázky ohledně nedávno zveřejněných e-mailů Jeffreyho Epsteina odpovídal Trump při pátečním letu v Air Force One. Po svém stručném vyjádření lehce vulgárně odbyl novinářku, která žádala o doplnění.

18. listopadu 2025  22:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.