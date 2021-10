Mělo by to být jednoduché jako facka. Zemi řídí packalové, kteří jsou hrozbou pro stát. Proto když uspějí ti, kteří roky vykládají, jak by vše dělali lépe, mělo by být v zájmu jich i Česka packaly od vlády co nejrychleji odstavit a převzít ji se vším všudy. Tak aby ti druzí neudělali ještě větší paseku. Zvlášť když zemi začíná sužovat energetická krize a další vlna koronaviru, při jehož potírání podle vítězů voleb dosluhující vláda udělala všechny myslitelné i nemyslitelné chyby.