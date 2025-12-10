Fialova vláda se schází na svém posledním zasedání

,
  8:33
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje ministry ANO, SPD a Motoristů a moci se ujme Andrej Babiš. Členové vlády mají na programu například novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti nebo novou národní očkovací strategii. Schůze se koná od 10 hodin.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Fialova vláda nastoupila 17. prosince 2021, pondělním jmenováním nového kabinetu skončí téměř přesně po čtyřech letech. Původně ji tvořila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se Starosty a nezávislými a Piráty, kteří však po koaliční roztržce loni odešli do opozice. V nové Sněmovně má většinu 108 hlasů koalice ANO, SPD a Motoristů, hlasovat o důvěře by mohli poslanci 13. ledna.

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan se zdraví před schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
Ministr zemědělství Marek Výborný a ministr životního prostředí Petr Hladík přichází na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
Ministr školství Mikuláš Bek a ministr pro výzkum Marek Ženíšek přichází na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
Vláda v demisi se sejde na schůzi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025)
5 fotografií

Kabinet na své poslední schůzi projedná například novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, podle které by se výdajové rámce státního rozpočtu v budoucnu neměly stanovovat podle maximálního strukturálního salda, ale podle evropského pravidla čistých výdajů. Ministři proberou i novelu, podle které by soudy u mladistvých pachatelů obviněných ze zvlášť závažných provinění projednávaly důvody pro trvání vazby častěji než nyní.

Kabinet se bude zabývat i návrhem umožnit využívání léčebných přípravků s obsahem psilocybinu pro pacienty s některými typy psychického onemocnění. Na programu má i Národní očkovací strategii pro roky 2025 až 2029, která má zvýšit podíl očkovaných proti různým nemocem, a posílit tak i odolnost společnosti při pandemiích. Členové vlády by mohli schválit i změny finančních hranic stanovující nadlimitní zakázky nebo novelu umožňující požadovat opravu i po uplynutí dvouleté záruční doby.

Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi

Ministři by se mohli vrátit k návrhu vznikající koalice na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků, jehož projednávání před týdnem přerušili. Patrně neutrální stanovisko zaujmou k pirátské novele jednacího řádu Sněmovny, návrhu STAN na rozšíření kompetencí společenství obcí, ale i lidovecké předloze upravující rozpočtové určení daní. Na programu je také 11 materiálů, které se týkají kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej...

10. prosince 2025  8:36

Fialova vláda se schází na svém posledním zasedání

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan se zdraví před schůzi vlády v...

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje ministry ANO, SPD a Motoristů a moci se ujme Andrej...

10. prosince 2025  8:33

Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli...

Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová se středeční slavnostní ceremonie k převzetí nezúčastní. Venezuelská opoziční lídryně původně plánovala na předání do Osla dorazit,...

10. prosince 2025  8:29

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

V Austrálii vešel v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Austrálie jako první země na světě zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Nový zákon tak mladistvým znemožnil přístup k populárním sociálním sítím a videoplatformám jako Instagram,...

10. prosince 2025  7:59

Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete

Před sídlem rádia Evropa 2, kde působil zesnulý moderátor Patrik Hezucký,...

Pohřeb moderátora Patrika Hezuckého se uskuteční tento pátek v krematoriu Strašnice. Oznámila to rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Už v úterý moderátor...

10. prosince 2025  7:37

KLDR vypálila deset projektilů do Žlutého moře, tvrdí Soul

Lidé na nádraží v jihokorejském Soulu sledují na TV obrazovce odpálení...

Severní Korea tento týden vystřelila deset projektilů z raketometu do Žlutého moře na západě Korejského poloostrova, informovala agentura AFP s odkazem na představitele jihokorejského generálního...

10. prosince 2025  7:14

Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9....

Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států,...

10. prosince 2025  6:53

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému...

10. prosince 2025  6:29

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

10. prosince 2025

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Genetika vs. silueta: Proč některé tukové polštářky vzdorují cvičení?

Ve spolupráci
YES VISAGE

Kolikrát jste si slíbili, že do příchodu jara zatočíte s faldíky? Drželi jste dietu, dřeli v posilovně, a přesto zůstala některá místa na těle taková, jaká byla? Není to vaše selhání. Často jde o...

10. prosince 2025

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.