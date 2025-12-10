Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Fialova vláda nastoupila 17. prosince 2021, pondělním jmenováním nového kabinetu skončí téměř přesně po čtyřech letech. Původně ji tvořila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se Starosty a nezávislými a Piráty, kteří však po koaliční roztržce loni odešli do opozice. V nové Sněmovně má většinu 108 hlasů koalice ANO, SPD a Motoristů, hlasovat o důvěře by mohli poslanci 13. ledna.
Kabinet na své poslední schůzi projedná například novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, podle které by se výdajové rámce státního rozpočtu v budoucnu neměly stanovovat podle maximálního strukturálního salda, ale podle evropského pravidla čistých výdajů. Ministři proberou i novelu, podle které by soudy u mladistvých pachatelů obviněných ze zvlášť závažných provinění projednávaly důvody pro trvání vazby častěji než nyní.
Kabinet se bude zabývat i návrhem umožnit využívání léčebných přípravků s obsahem psilocybinu pro pacienty s některými typy psychického onemocnění. Na programu má i Národní očkovací strategii pro roky 2025 až 2029, která má zvýšit podíl očkovaných proti různým nemocem, a posílit tak i odolnost společnosti při pandemiích. Členové vlády by mohli schválit i změny finančních hranic stanovující nadlimitní zakázky nebo novelu umožňující požadovat opravu i po uplynutí dvouleté záruční doby.
|
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Ministři by se mohli vrátit k návrhu vznikající koalice na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků, jehož projednávání před týdnem přerušili. Patrně neutrální stanovisko zaujmou k pirátské novele jednacího řádu Sněmovny, návrhu STAN na rozšíření kompetencí společenství obcí, ale i lidovecké předloze upravující rozpočtové určení daní. Na programu je také 11 materiálů, které se týkají kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.