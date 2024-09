Škody budou desítky miliard, přes 19 tisíc lidí bylo evakuováno, řekl Fiala

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

První výsledky jednání pracovní komise k financování odstraňování povodňových škod mají být podle předsedy vlády ve čtvrtek.

Fiala bude jednat o možnostech evropské pomoci v řešení následků povodní

Předseda vlády se ve čtvrtek sejde v polské Wroclawi s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, polským premiérem Donaldem Tuskem, slovenským premiérem Robertem Ficem a rakouským kancléřem Karlem Nehammerem. Budou mluvit o možnostech evropské pomoci v řešení následků povodní z posledních dnů, které Česko, Slovensko, Polsko a Rakousko zasáhly.

„Zítra přebírám 260 vysoušečů od slovinské vlády,“ řekl po jednání vlády Fiala. Kromě Slovinska pomoc nabídlo více států, například Ukrajina, Izrael, Slovensko nebo Spojené státy.

„Na většině území od včerejška nepršelo, výjimkou jsou jižní Čechy,“ řekl také po jednání vlády předseda vlády. Právě v jižních Čechách tak bude nejpomaleji klesat vysoká voda.

Premiér znovu hájil to, že se vláda rozhodla nenavrhovat odklad krajských a senátních voleb a zdůvodňoval to tím, že by musel být nejprve schválen nouzový stav.

Přesný počet volebních okrsků, které byly postiženy povodněmi, se podle ministra vnitra Víta Rakušana ještě sumarizuje. Jde o 35 obcí a zhruba dvě stovky volebních okrsků. „Jsme připraveni zajistit volby,“ ujistil ve středu poslance Rakušan.

Ministr dopravy Martin Kupka po jednání vlády oznámil, že se od soboty bude možné dostat rychlíky, které budou zastavovat ve Vítkovicích místo ostravského hlavního nádraží a zastávky Ostrava-Svinov. Podařilo se také obnovit silniční spojení mezi Ostravou a Opavou.