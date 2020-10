Vláda se poradí, jak přitvrdí proti koronaviru. Naposledy i s Prymulou

Od čtvrtka se zavřely kromě výjimek obchody a služby a kabinet také na minimum omezil možnosti setkávání lidí. Babiš uvedl, že ministerstvo zdravotnictví musí předložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakažených koronavirem stát nestíhá, přiznal.



Premiér jako ukázku toho, že někteří iidé opatření proti šíření koronaviru nedodržují, ukazoval ve svém pravidelném týdenním souhrnu na sociálních sítích fotografie z pražské náplavky, kde mnozí o víkendu na farmářských trzích nerespektovali pravidlo o pohybu venku maximálně po dvojicích a nutnosti mít roušku, jestliže člověk nemá větší než dvoumetrovou distanci.

Na nedodržování pravidel si v rozhovoru pro MF DNES postěžoval i ministr zdravotnictví Roman Prymula, který má tento týden opustit vládu.

„Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil,“ když reagoval na otázku, zda budou podle něj lidé dodržovat pravidla, jestliže jeho samotného zachytili fotografové z Blesku, jak bez roušky opouští pozdě v noci jinak uzavřenou restauraci v Praze na Vyšehradě. Tam se setkal s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a s ředitelem ostravské fakultní nemocnice Jiřím Havrlantem.

"Jsem zastáncem tvrdého lockdownu ve stylu Izraele. To je to jediné, co nám může pomoc. Není nač čekat," vyzval v neděli v České televizi vládu prezident Českého lékařského klubu Milan Kubek.



V neděli laboratoře odhalily 7 301 nových případů nákazy. Je to po pěti dnech poprvé pod deset tisíc, přesto jde to nejvyšší nedělní nárůst od vypuknutí epidemie v Česku.

Nedělní čísla bývají nižší než v jiných dnech, protože se obvykle méně testuje. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v zemi 158 515 nakažených koronavirem.