Česko má čerpat přibližně 2,06 miliardy eur (zhruba 50 miliard korun). Vláda bod projednávala již v květnu, ale premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy novinářům řekl, že potřeboval od ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) doplnit informace o jednotlivých projektech. Peníze mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována dálnice D11 s vojenským využitím.
V březnu český plán posoudila a schválila Evropská komise, o měsíc později ho schválila i Rada EU. Do programu se zapojilo 19 členských států, ze sousedních zemí například Polsko a Slovensko.
Zůna dříve uvedl, že peníze z půjčky SAFE se nezapočítávají do plnění obranných výdajů v rámci Severoatlantické aliance (NATO), neboť jde o půjčené peníze.
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Využití půjčky doporučil předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) a vybíral projekty, na které mají směřovat peníze. Současný kabinet se ale podle dřívějších informací iROZHLAS.cz rozhodl přeskupit peníze. Největší podíl z půjčky bude využit na dálnici D11, odpovídajícím způsobem se snížil podíl na tanky Leopard 2A8.
Babiš v květnu kritizoval Fialovu vládu za to, že Česká republika si podle něj půjčila ze zapojených států v přepočtu na počet obyvatel nejméně peněz. Polsko si má z přihlášených zemí půjčit největší objem peněz, v přepočtu více než bilion korun. Část financí plánuje využít například na posílení schopnosti vzdušné obrany a budování protidronového systému.
Z dalších sousedních států si z programu požádalo Slovensko o 2,3 miliardy eur (56,5 miliardy korun). Peníze chce využít na devět modernizačních projektů. Patří mezi ně moderní logistická vozidla, materiál malé ráže, obrněné bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo například antidronový systém Skysense.
Evropský finanční nástroj SAFE byl zřízen loni. Je to společný výpůjční systém na posílení investic do evropských obranných schopností pro přípravu na hrozbu vojenské agrese Ruska nebo Běloruska. V programu se rozděluje 150 miliard eur (3,7 bilionu korun) mezi 19 členských států formou nízkoúročných půjček, aby mohly efektivněji financovat své obranné priority.
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11. září 2025