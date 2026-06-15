Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko se zapojí do unijní půjčky na vojenské vybavení. Může čerpat 50 miliard

Autor: ,
  15:26
Zapojení Česka do unijní půjčky s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE) na vojenské vybavení schválila v pondělí vláda. Peníze mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována dálnice D11 s vojenským využitím.
V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21. září 2025) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Kopřivnické dny techniky, vůz Tatra Force T - 815 (5. června 2022)
Podpis dokumentů k akvizici tanků Leopard 2A8, včetně dodatků rámcové dohody a...
V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....
Tatra Force T 815-7
9 fotografií

Česko má čerpat přibližně 2,06 miliardy eur (zhruba 50 miliard korun). Vláda bod projednávala již v květnu, ale premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy novinářům řekl, že potřeboval od ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) doplnit informace o jednotlivých projektech. Peníze mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována dálnice D11 s vojenským využitím.

V březnu český plán posoudila a schválila Evropská komise, o měsíc později ho schválila i Rada EU. Do programu se zapojilo 19 členských států, ze sousedních zemí například Polsko a Slovensko.

Zůna dříve uvedl, že peníze z půjčky SAFE se nezapočítávají do plnění obranných výdajů v rámci Severoatlantické aliance (NATO), neboť jde o půjčené peníze.

Němci se dočkali prvního ultramoderního leopardu s neviditelným štítem

Využití půjčky doporučil předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) a vybíral projekty, na které mají směřovat peníze. Současný kabinet se ale podle dřívějších informací iROZHLAS.cz rozhodl přeskupit peníze. Největší podíl z půjčky bude využit na dálnici D11, odpovídajícím způsobem se snížil podíl na tanky Leopard 2A8.

Babiš v květnu kritizoval Fialovu vládu za to, že Česká republika si podle něj půjčila ze zapojených států v přepočtu na počet obyvatel nejméně peněz. Polsko si má z přihlášených zemí půjčit největší objem peněz, v přepočtu více než bilion korun. Část financí plánuje využít například na posílení schopnosti vzdušné obrany a budování protidronového systému.

Z dalších sousedních států si z programu požádalo Slovensko o 2,3 miliardy eur (56,5 miliardy korun). Peníze chce využít na devět modernizačních projektů. Patří mezi ně moderní logistická vozidla, materiál malé ráže, obrněné bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo například antidronový systém Skysense.

Evropský finanční nástroj SAFE byl zřízen loni. Je to společný výpůjční systém na posílení investic do evropských obranných schopností pro přípravu na hrozbu vojenské agrese Ruska nebo Běloruska. V programu se rozděluje 150 miliard eur (3,7 bilionu korun) mezi 19 členských států formou nízkoúročných půjček, aby mohly efektivněji financovat své obranné priority.

11. září 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“...

15. června 2026,  aktualizováno  16:01

RECENZE: Jodie Fosterová hraje v Soukromém životě zastydlou rašpli

50 % Premium
Z filmu Soukromý život

Do kin vstoupila zase jedna lékařka duší, která by sama potřebovala psychiatrickou pomoc. Odlišuje se však tím, že ji ve francouzském thrilleru Soukromý život hraje dvouoscarová hollywoodská hvězda...

15. června 2026

Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Slovenská cesta je na obzoru, reagoval bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) na zrušení koncesionářských poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, které v pondělí schválila...

15. června 2026  14:18,  aktualizováno  15:48

Propustíme až 700 lidí. Ředitelé ČT a rozhlasu reagují na změnu financování

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral jsou zaskočeni z vládního návrhu, který by veřejnoprávním médiím sebral ročně až 1,4 miliardy korun. Pokud...

15. června 2026  15:35,  aktualizováno  15:43

O obří železniční kontrakt u Prahy projevili zájem dva uchazeči. České dráhy byly levnější

Masarykovo nádraží v Praze

O třicetiletý kontrakt na provoz elektrických vlaků na území Středočeského kraje a Prahy projevili zájem RegioJet a České dráhy. Státem vlastněný dopravce byl po otevření obálek s nabídkami levnější....

15. června 2026  15:40

Česko se zapojí do unijní půjčky na vojenské vybavení. Může čerpat 50 miliard

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Zapojení Česka do unijní půjčky s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE) na vojenské vybavení schválila v pondělí vláda. Peníze mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má...

15. června 2026  15:26

Kdo měl přednost? Srážku u Splitu mohou vyšetřovat rok, Češka zůstává v nemocnici

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, uvedli chorvatští činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili tři české občany, kteří srážku...

15. června 2026  15:26

Z tunelu Opevnění na stavbě D11 zbývá vyrubat čtvrtinu, v létě začne ražba dalšího

Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...

Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba tři čtvrtiny tunelu Opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na...

15. června 2026  15:21

Spielberg chtěl režírovat Bonda. Dvakrát mě odmítli a teď na mě nemají, popisuje

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Oscarový režisér Steven Spielberg prozradil, že toužil natočit bondovku. Odmítli ho dokonce dvakrát. Teď už by film o agentovi 007 odmítl a má i připravenou větu, kterou by producentům řekl.

15. června 2026  15:18

Domovům pro seniory chybí peníze. Až čtvrtina bude muset propouštět, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Velké části domovů seniorů, pečovatelských služeb a dalších zařízení chybí peníze na provoz i výdělky. Některé zvažují propouštění a omezení péče. Ukázal to průzkum mezi 197 zařízeními, který...

15. června 2026  15:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda rozšířila seznam zakázaných návykových látek, další nechá zkoumat

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Vláda zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět.

15. června 2026  15:02

Velkolepý mír s Íránem plný děr. Vyplavaly poplatky za lodě a Izrael pění

Premium
Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve...

Ke svému jubileu si Donald Trump nadělil vedle MMA zápasů i memorandum s Íránem. Ačkoliv slaví velkolepý mír, dohoda je plná děr. Írán do textu tajně vrátil poplatky za lodě, o jaderném programu se...

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.