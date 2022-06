Vypnutí dezinformačních webů bylo jen přechodné, to je jasné, míní Fiala

K vypnutí dezinformačních webů vyzvala česká vláda ve svém obecně formulovaném usnesení, na což nevládní organizace i komerční firmy, jichž se to týkalo, reagovaly skutečně tím, že to učinily. Fiala to za svůj kabinet kvitoval s povděkem a upozornil na to i v reakci na písemnou interpelaci poslance Patrika Nachera.

Podle politika hnutí ANO nebylo nicméně u vypínání různých serverů jasné, na základě jakých podkladů se tak děje. Šlo o první písemnou interpelaci, která se objevila na sněmovním webu v tomto volebním období. Poslanci by se jí měli zabývat již příští čtvrtek dopoledne při pokračování řádné červnové schůze.

V premiérově odpovědi na písemnou interpelaci je uvedeno datum 12. května. Zhruba o dva týdny později, 25. května, však internetové sdružení CZ.NIC odblokovalo sedm dezinformačních webů, jejichž domény s koncovkou .cz znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zdůvodnilo to tím, že tyto weby už nepředstavují hrozbu. Na sněmovním webu se odpověď objevila teprve v pondělí 6. června.

Sputnik chtěl vypnout summit EU

Fiala uvádí, že vypnutí ruských médií Russia Today a Sputnik nařídila Evropská rada. „Vypnutí a blokace dalších webů specificky působících na našem území bylo rozhodnuto nevládními organizacemi a komerčními firmami na základě vyhodnocení možností, které plynou z obchodních vztahů, které mají s provozovateli daných dezinformačních webů,“ uvedl premiér.

„Vláda k tomu vyzvala ve svém obecně formulovaném usnesení a je daným organizacím vděčna, že postupovaly tak, jak postupovaly. Současně je vládě jasné, že jde o přechodné ustanovení,“ dodal.

Blokované weby Mezi weby zablokované sdružením CZ.NIC patřil například Aeronet.cz, Protiproud.cz, Exanpro.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz a Skrytapravda.cz.

Vláda letos 25. února, den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, schválila usnesení, které se týkalo hybridního působení proti zájmům Česka. „Vláda vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině,“ stojí v usnesení.

Sdružení CZ.NIC zablokovalo v ten samý den weby. Sedm z nich na konci května odblokovalo kromě Aeronetu, který podle sdružení nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli. Hlavním cílem zablokování webů v době zahájení agrese Ruské federace bylo podle sdružení omezit šíření nepravdivých a zavádějících informací v online prostoru, které se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat agresi. Mluvčí sdružení Vilém Sládek na konci května uvedl, že z tohoto pohledu již tyto weby nepředstavují hrozbu.