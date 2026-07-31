Po vyhodnocení tisíců připomínek veřejnosti kabinet původní návrh zredukoval na 11 procent zvažované plochy. Ze 110 oblastí jich zbylo 61, zaberou jen 297 kilometrů čtverečních, namísto původních 2 685 kilometrů čtverečních. Nově jde o rozlohu odpovídající 0,38 procenta celého území Česka.
Vládní politici krok oslavují jako záchranu české krajiny. Státu se podle nich podařilo splnit papírový závazek vůči EU, díky čemuž Česko nepřijde o obří dotační injekci ve výši až 25 miliard korun z Bruselu.
Stavebníci půjdou stavět raději mimo akcelerační oblast. Pokud by v akcelerační zóně zůstali, nemohou použít ty nejmodernější a nejvyšší věže a technologie. Vyrobí míň elektřiny a nevyplatí se jim to.