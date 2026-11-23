Až tříleté vězení či zákaz činnosti mají hrozit v případě, kdy jsou výsledkem chování dopravní nehoda, ublížení na zdraví, případně pokud k němu pachatel využije hromadný dopravní prostředek.
Novela má také umožnit zabrání motorového vozidla, což má pomoci efektivněji bránit případům, kdy lidé dál jezdí i přes ztrátu řidičského oprávnění.
Vláda by také mohla rozhodnout, zda prodlouží opatření proti vyšším cenám pohonných hmot i po skončení listopadu.
Opatření, která zahrnují každodenní stanovování maximálních cen za benzin a naftu, zastropování marže obchodníků a prominutí 1,939 koruny spotřební daně z jednoho litru nafty. zavedla od října a potom je prodloužil i na listopad.