Vláda by mohla znovu otevřít papírnictví a obchody s obuví, řekl Babiš

19:27 , aktualizováno 19:27

Do Velikonoc by mohla mít znovu otevřeno papírnictví, stejně jako obchody s obuví. Uvedl to premiér Andrej Babiš v České televizi a Rádiu Z. Vláda by podle premiéra mohla v pondělí rozhodnout také o opětovném zpřístupnění některých venkovních sportovišť.