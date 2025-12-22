Vláda projedná počet míst na úřadech. Babiš chce ušetřit na provozu

Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projedná na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se schází koaliční rada ANO, SPD a Motoristů sobě. Babiš na ní bude chtít hovořit s předsedou Motoristů sobě a ministrem Petrem Macinkou o škrtech na ministerstvu zahraničí.
Macinka chce zrušit řadu odborů včetně bezpečnostní a multilaterální sekce, do níž patří odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce přesunout pod jinou část úřadu. Oddělení globálních rizik a odolnosti se má úplně zrušit. Na ministerstvu životního prostředí zase Macinka nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Systemizace počítala od letošního ledna s tím, že v Česku bude 73 520 úřednických míst, o 205 meziročně více. Babiš minulý týden řekl, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Slučování a další změny struktury ministerských sekcí využívají členové vlády často také k prosazení personálních změn ve vedoucích pozicích.

Vláda se vrátí i k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který plánuje schválit 19. ledna. Ministryně financí Alena Schillerová v sobotu České televizi řekla, že považuje za pravděpodobné, že se bude muset schodek rozpočtu zvýšit. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla návrh bývalé vlády Petra Fialy se schodkem 286 miliard korun.

Vláda také projedná a zřejmě podpoří senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu je neprůjezdný

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahují všechny složky integrovaného...

22. prosince 2025  6:39

Rozhovory s Rusy byly produktivní, Moskva chce mír, prohlásil Witkoff

Americký zmocněnec Steve Witkoff (vlevo) a zeť amerického prezidenta Donalda...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff označil dvoudenní rozhovory zástupců Spojených států a Ruska na Floridě za produktivní a konstruktivní pro pokrok mírového plánu. Moskva...

22. prosince 2025  6:31

Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy...

Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými...

22. prosince 2025  5:42

Kdo nemá nové šaty, skončí na Islandu v břiše vánoční kočky Jólakötturinn

Obří socha kočky Jólakötturinn stojí v centru Reykjavíku. Je osvětlená 6500 LED...

Vánoční období je ve většině kultur obestřeno mnoha pověrami. Oslavy na Islandu nesou směs křesťanských motivů i staroseverské mytologie. Sváteční atmosféru tady tvoří i třináct vánočních mužíčků a...

22. prosince 2025

Turek míří na Hrad za prezidentem Pavlem, který ho odmítá jmenovat ministrem

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany...

22. prosince 2025

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

22. prosince 2025

Digitalizace nezná hranic. V aplikaci klient vyřídí prakticky cokoli, říká expert

Karel Horák, ředitel divize péče o klienty v Air Bank

Bez nutnosti navštívit bankovní pobočku už dnes klienti Air Bank vyřídí skoro celý svůj finanční život - od plateb přes investice až po hypotéku. Budoucnost digitalizace vidí Karel Horák, který v Air...

22. prosince 2025

Etiopie nestačí vlastnímu tempu vzdělání. Univerzity rostou rychleji než průmysl

ilustrační snímek

Od našeho spolupracovníka v Africe „Umíme navrhovat složité systémy na papíře, ale nemáme kde je otestovat. A v Etiopii není průmysl, který by nás potřeboval.“ A tak jsou univerzity jen továrnou na diplomy, a ne motorem rozvoje.

22. prosince 2025

Na vyšetření čekáme měsíce, vadí lidem. Vojtěch slibuje, že pomůže digitalizace

Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že se zaměří na prevenci a včasný záchyt nemocí. Jako jeho předchůdce. Jenže řada pacientů upozorňuje, že je to nereálné, dokud budou obtížně...

22. prosince 2025

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého

ilustrační snímek

Kriminalisté v neděli od časného rána vyšetřují násilnou smrt ženy v rodinném domě na Šternbersku. V souvislosti s násilným činem zadrželi jednu osobu, případ prověřují pro podezření z vraždy. Další...

21. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  23:12

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Záběry zveřejněné na účtu americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi...

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, informují agentury Bloomberg a Reuters. Tanker je na cestě do Venezuely, kde se chystá naložit ropu....

21. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:09

