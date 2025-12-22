Vláda projedná počet míst na úřadech. Babiš chce ušetřit na provozu

Macinka chce zrušit řadu odborů včetně bezpečnostní a multilaterální sekce, do níž patří odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce přesunout pod jinou část úřadu. Oddělení globálních rizik a odolnosti se má úplně zrušit. Na ministerstvu životního prostředí zase Macinka nepočítá se sekcí ochrany klimatu.
Systemizace počítala od letošního ledna s tím, že v Česku bude 73 520 úřednických míst, o 205 meziročně více. Babiš minulý týden řekl, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Slučování a další změny struktury ministerských sekcí využívají členové vlády často také k prosazení personálních změn ve vedoucích pozicích.
Vláda se vrátí i k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který plánuje schválit 19. ledna. Ministryně financí Alena Schillerová v sobotu České televizi řekla, že považuje za pravděpodobné, že se bude muset schodek rozpočtu zvýšit. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla návrh bývalé vlády Petra Fialy se schodkem 286 miliard korun.
Vláda také projedná a zřejmě podpoří senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.