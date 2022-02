Vláda bude jednat o krocích Česka kvůli ruské invazi na Ukrajinu

Biden v úterý potvrdil řadu sankcí včetně zastavení plynovodu Nord Stream 2. Ruským představitelům a jejich rodinám Západ znemožní využívat bankovní půjčky.

Ministryně obrany Jana Černochová se chystá předložit Bezpečnostní radě státu, která se sejde ráno ještě před jednáním vlády návrhy některých opatření. Ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevskij bude také povolán k náměstkovi ministra zahraničí.

Bezpečnostní rada státu se zřejmě bude věnovat také podmínkám výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

„Nesmíme Rusku dát najevo jakoukoli slabost,“ řekl v úterý premiér Petr Fiala poslancům. „Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské mise je ze strany Ruska jednoznačným aktem agrese vůči suverénnímu státu a je zcela zjevně porušením mezinárodního práva,“ uvedl předseda vlády.

Bezpečnostní rada státu se už zabývala i bezpečnostními, humanitárními či zdravotními otázkami spojenými s možnou migrační vlnou z Ukrajiny.

Vláda bude řešit i redukci proplácení PCR testů

Kabinet Petra Fialy bude debatovat také o záměru ukončit od března proplácení PCR testů ze zdravotního pojištění. Tyto testy lidé využívají například kvůli prevenci či při cestování. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek minulý týden řekl, že bude s pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.

Vláda rozhodne i o snížení platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Stát platí pojistné například za důchodce, děti, studenty, matky na mateřské či za nezaměstnané.

Bývalá vláda loni rozhodla o navýšení plateb o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Od července by se měla podle Fialovy vlády částka snížit na 1567 korun, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Pro státní rozpočet to má do konce roku znamenat úsporu asi 14 miliard korun. Vláda Petra Fialy s tím už tak počítá i v rozpočtu na letošní rok, který schválila Sněmovna zatím v prvním čtení.